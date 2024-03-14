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Reuters: глобальна шоколадна криза призведе до зростання цін
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Reuters: глобальна шоколадна криза призведе до зростання цін

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Какао-боби
Какао-боби, Кот-д'Івуар, 24 жовтня 2022 року. Фото: AP/ Діоманд Блеблонд

У світі очікується зростання цін на шоколад через призупинення роботи африканських заводів із перероблення какао-бобів у Гані та Кот-д'Івуарі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що підприємства припиняють свою роботу через зростання цін на сировину.

"Виробники шоколаду не можуть виробляти шоколад із сирого какао та покладаються на переробні підприємства. Проте переробні заводи заявляють, що вони не можуть дозволити купити собі какао-боби", – йдеться у повідомленні.

За останній рік ціни на какао зросли більш ніж удвічі, досягнувши численних історичних максимумів.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років неврожаю какао, і, найімовірніше, очікується четвертий неврожайний рік у цих двох країнах, які виробляють майже 60% світового обсягу какао.

Міжнародна організація какао (ICCO) очікує, що цього сезону світове виробництво какао впаде на 10,9% — до 4,45 млн тонн. За даними ICCO, через невідповідність попиту та пропозиції на ринку цього сезону виникне дефіцит у 374 тисячі тонн порівняно з 74 тисячами тонн минулого сезону.

За даними ICCO, світове виробництво какао не встигає за попитом. Цьогоріч ситуація навряд чи зміниться і глобальна нестача товару майже гарантовано збережеться.

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