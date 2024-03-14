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У Генпрокуратурі Венесуели заявили про знешкодження плану вбивства Мадуро
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У Генпрокуратурі Венесуели заявили про знешкодження плану вбивства Мадуро

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Венесуельський глава держави
Президент Венесуели Ніколас Мадуро. AP Photo/Matias Delacroix

У Венесуелі затримали колишнього сержанта Нацгвардії та члена опозиційної організації за звинуваченням у підготовці замаху на президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомив генеральний прокурор Тарек Вільям Сааб, пише місцеве видання Teletica.

Зазначається, що затримані публікували у WhatsApp погрози на адресу Ніколаса Мадуро. Під час затримання в їхніх телефонах знайшли повідомлення щодо вербування 50 солдатів для захоплення танків та організації державного перевороту.

Підозрюваних затримали у місті Матурин 11 березня. Того ж дня там перебував і венесуельський президент.

Teletica зазначає, що з 2023 року до початку 2024 року у Венесуелі майже 40 людей були заарештовані за підозрою в п'яти замахах на Ніколаса Мадуро. Серед них — правозахисник та співробітники передвиборчого штабу опозиційної кандидатки Марії Корини Мачадо.

У 2018 році на Ніколаса Мадуро було скоєно замах під час виступу у Каракасі. Організатори замаху використали два дрони з вибухівкою. Очікувалося, що вони пролетять уздовж проспекту, коли на трибуні виступатиме президент країни. Дрони були збиті снайперами президентської охорони, а сам президент — укритий бронежилетами та виведений із трибуни. Декілька військових отримали поранення під час запобігання замаху.

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