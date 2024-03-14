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16 спецпризначенців США потрапили до лікарні після вибуху на навчаннях
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16 спецпризначенців США потрапили до лікарні після вибуху на навчаннях

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Бійці спецпідрозділу США SWAT
Американські спецпризначенці SWAT. Фото: Департамент шерифа округу Орандж у Каліфорнії

16 американських спецпризначенців зазнали поранень після вибуху під час тренування в навчальному центрі в штаті Каліфорнія.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Департаменту шерифа округу Орандж у Каліфорнії.

Під час тренувань у приміщенні стався вибух, що спричинив травму шістнадцяти членів спецпідрозділу. П'ятнадцятьох перевезли до місцевих лікарень на швидкій, а один зміг перевезти себе сам до лікарні, — йдеться у повідомленні.

Бійці отримали травми ніг та спини. У більшості були запаморочення та дзвін у вухах.

Як пише АВС News, вибух стався у навчальному центрі ФБР. Одному бійцю зробили операцію на нозі. Працівники ФБР не постраждали.

Регіональний центр тактичної підготовки проводить щорічні тренування з вогнепальної зброї та кваліфікаційні тести для бюро та місцевих правоохоронних органів.

Розслідуванням інциденту керуватиме ФБР.

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