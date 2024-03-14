НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Японії шукають кота, який упав у чан із небезпечними хімікатами і втік
ЯпоніяТВАРИНИПодіїСвітДомашні тварини

У Японії шукають кота, який упав у чан із небезпечними хімікатами і втік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кіт на столі
Фото: Суспільне Суми

Влада японського міста Фукуяма заявила про посилення патрулювання через кота, який впав у резервуар з небезпечними хімікатами, а потім втік.

Про це пише South China Morning Post.

Жителів міста закликали не наближатися до тварини, яку востаннє бачили на камерах спостереження.

Інцидент стався на заводі Nomura Plating Fukuyama Factory у ніч проти 11 березня. Кіт впав у чан із шестивалентним хромом, зміг вибратися з нього та втік.

В результаті обшуку околиць міста кота так і не знайшли. Досі невідомо, чи жива тварина. Представники органів охорони здоров'я припустили, що кіт міг загинути від хімічних опіків.

Шестивалентний хром має високу кислотність і канцерогенність. Він може спричинити висипання, подразнення або пошкодження очей і шкіри, а також рак легень при вдиханні. Співробітники підприємства носять захисний одяг. Без лікування хімічна речовина може спричинити сліпоту.

Близько сьомої години ранку працівник прийшов на роботу і виявив біля цистерни сліди, схожі на котячі. Під час перевірки камер спостереження помітили, що близько 21:30 кіт вибігає із заводу, залишивши після себе сліди.

Компанія повідомила про інцидент поліцію та місцеву владу, яка закликала жителів стежити за котами, які демонструють незвичайну поведінку, не наближатися до таких тварин та не торкатися їх.

Керівник заводу розповів, що персонал отримав близько дюжини телефонних дзвінків від розлючених місцевих жителів, які дорікали компанії за те, що вони не вжили заходів, щоб уберегти кота від хімікату.

"Ми серйозно ставимося до скарг і вживатимемо ретельних заходів, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому", — сказав міський чиновник.

Інцидент також викликав обурення в соціальних мережах: любителі тварин звинуватили компанію в тому, що вона не вжила належних запобіжних заходів.

В одному з повідомлень зоозахисники вимагали від компанії вибачитися, виплатити власнику кота компенсацію та відкликати ліцензію на поводження з небезпечними хімікатами.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
КМДА співпрацюватиме з Японським агентством JICA в питанні соцпідтримки та реабілітації постраждалих від війни
КМДА співпрацюватиме з Японським агентством JICA в питанні соцпідтримки та реабілітації постраждалих від війни
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Лікарі проводять операцію в клініці
У Японії вперше у світі провели одночасну пересадку легень та печінки від живих донорів
Костянтин Федоренко, Володимир Коваленко та Володимир Нечаєв
До санкцій Японії проти Росії потрапили три російських чиновники з Криму
На початок