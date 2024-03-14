У Японії шукають кота, який упав у чан із небезпечними хімікатами і втік

Влада японського міста Фукуяма заявила про посилення патрулювання через кота, який впав у резервуар з небезпечними хімікатами, а потім втік.

Про це пише South China Morning Post.

Жителів міста закликали не наближатися до тварини, яку востаннє бачили на камерах спостереження.

Інцидент стався на заводі Nomura Plating Fukuyama Factory у ніч проти 11 березня. Кіт впав у чан із шестивалентним хромом, зміг вибратися з нього та втік.

В результаті обшуку околиць міста кота так і не знайшли. Досі невідомо, чи жива тварина. Представники органів охорони здоров'я припустили, що кіт міг загинути від хімічних опіків.

Шестивалентний хром має високу кислотність і канцерогенність. Він може спричинити висипання, подразнення або пошкодження очей і шкіри, а також рак легень при вдиханні. Співробітники підприємства носять захисний одяг. Без лікування хімічна речовина може спричинити сліпоту.

Близько сьомої години ранку працівник прийшов на роботу і виявив біля цистерни сліди, схожі на котячі. Під час перевірки камер спостереження помітили, що близько 21:30 кіт вибігає із заводу, залишивши після себе сліди.

Компанія повідомила про інцидент поліцію та місцеву владу, яка закликала жителів стежити за котами, які демонструють незвичайну поведінку, не наближатися до таких тварин та не торкатися їх.

Керівник заводу розповів, що персонал отримав близько дюжини телефонних дзвінків від розлючених місцевих жителів, які дорікали компанії за те, що вони не вжили заходів, щоб уберегти кота від хімікату.

"Ми серйозно ставимося до скарг і вживатимемо ретельних заходів, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому", — сказав міський чиновник.

Інцидент також викликав обурення в соціальних мережах: любителі тварин звинуватили компанію в тому, що вона не вжила належних запобіжних заходів.

В одному з повідомлень зоозахисники вимагали від компанії вибачитися, виплатити власнику кота компенсацію та відкликати ліцензію на поводження з небезпечними хімікатами.