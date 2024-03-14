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WSJ: в Австралії США налагоджують перше іноземне виробництво далекобійних ракет для HIMARS
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WSJ: в Австралії США налагоджують перше іноземне виробництво далекобійних ракет для HIMARS

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HIMARS під час пуску ракет
Українські військові спостерігають за пуском ракети з установки HIMARS на Бахмутському напрямку. Фото: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine/Getty Images

Сполучені Штати хочуть відкрити в Австралії перший завод за кордоном з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб відправляти в Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських та австралійських чиновників.

Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Вони оснащені супутниковою системою наведення та можуть вражати цілі до 80 км.

Зазначається, що оборонна промисловість США не може задовольнити попит та швидко поповнити запаси боєприпасів. Компанія Lockheed планує найняти шість австралійських інженерів для навчання виробництва, уточнює WSJ.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході — від ракет до артилерійських снарядів — ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", — йдеться у повідомленні.

За словами австралійських чиновників, першу партію з 12 ракет GMLRS планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року країна розраховує виробляти тисячі боєприпасів щорічно. Перешкодами для здійснення плану можуть стати брак кадрів, труднощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів.

Виробництво запланували на військовій базі, розташованій на околиці Сіднея. The Wall Street Journal наголошує, що це перший завод із виробництва такої зброї, відкритий США за межами країни.

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