На дамбі річки Рейн біля німецького міста Гоккенгайм поліція знайшла тіло вбитої 27-річної української біженки, її матір та новонароджена донька зникли безвісти.
Про це повідомили в Головному управлінні поліції Мангейма.
Перехожий виявив тіло жінки в четвер біля берега річки Рейн. Є ознаки вважати, що це був насильницький злочин, сказав речник поліції. Загибла раніше вважалася зниклою безвісти, її розшукувала поліція.
Відомо, що 27-річна загибла разом із дитиною та матір’ю проживала в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Матір вважають одним із найважливіших свідків убивства, оскільки вона, ймовірно, була останньою, хто спілкувався з убитою.
Речниця поліції Мангейма повідомила, що на запит щодо злочину правоохоронці вже отримали близько 50 повідомлень від громадськості. Тривають пошуки матері загиблої та новонародженої доньки.
Поліція ідентифікувала матір загиблої як 51-річну Марину Стеценко.
Наразі триває розслідування спеціальної комісії щодо встановлення точних обставин злочину.