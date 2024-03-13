На дамбі річки Рейн біля німецького міста Гоккенгайм поліція знайшла тіло вбитої 27-річної української біженки, її матір та новонароджена донька зникли безвісти.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Мангейма.

Перехожий виявив тіло жінки в четвер біля берега річки Рейн. Є ознаки вважати, що це був насильницький злочин, сказав речник поліції. Загибла раніше вважалася зниклою безвісти, її розшукувала поліція.

Відомо, що 27-річна загибла разом із дитиною та матір’ю проживала в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар. Матір вважають одним із найважливіших свідків убивства, оскільки вона, ймовірно, була останньою, хто спілкувався з убитою.

Речниця поліції Мангейма повідомила, що на запит щодо злочину правоохоронці вже отримали близько 50 повідомлень від громадськості. Тривають пошуки матері загиблої та новонародженої доньки.

Поліція ідентифікувала матір загиблої як 51-річну Марину Стеценко.

Наразі триває розслідування спеціальної комісії щодо встановлення точних обставин злочину.