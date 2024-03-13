Армреслери з Сумщини здобули медалі на чемпіонаті України

У селищі Воловець Закарпатської області відбувся чемпіонат України з армреслінгу. Змагались юніори, молодь та дорослі. Зокрема армреслери з Сумщини здобули медалі.

"Сумщину на турнірі представляли армреслери з Сум, Липової Долини, Глухова та Ромен. Сумчани привезли додому 12 медалей – одну "золоту", сім "срібних" і чотири "бронзових", – повідомив сумський тренер Євген Літовцев.

Роман Макаренко з Липової у ваговій категорії до 75 кг серед дорослих здобув "золото" на праву руку і "бронзу" на ліву. Євген Вакула з Ромен у вазі до 65 кг посів другі місця на праву та ліву руки.

Олексій Жижа з Сум (вага до 85 кг) став "срібним" право рукою і "бронзовим" лівою.

Катерина Ріпчанська з міста Ромни (вага категорія до 70 кг) стала двічі "срібною" серед молоді і третьою на праву руку серед дорослих. Валерія Тернова з Липової Долини у вазі до 65 кг серед юніорів стала двічі "срібною".

Андрій Туй (юніори, до 80 кг) виборов "бронзу" правою рукою.

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