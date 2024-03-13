Андрій Заболотний з Кременчука загинув на війні з РФ

У Полтавській області попрощаються з військовим, який загинув під час захисту України від російського вторгнення. Андрій Заболотний проживав у місті Кременчук.

Військовослужбовець мав звання солдат. Йому було 46 років. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, Андрій Заболотний загинув 8 березня під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Тоненьке у Донецькій області.

Прощання із Андрієм відбудеться 14 березня у місті Кременчук.

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