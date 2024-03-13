Останні новини Харкова та Харківської області за 14 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Слідчі чекають висновки щодо двох ракет, якими росіяни били по Харківщині: вони можуть бути виробництва КНДР
За даними керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на цей час міжнародні експерти підтвердили, що 2 січня поблизу будинку на проспекті Незалежності у Харкові було влучання саме північнокорейської ракети.
Також Фільчаков додав, що від початку вторгнення росіяни застосували 50 ракет з КНДР для ударів по шести регіонах України.
Росіяни протягом дня обстрілювали Липці та Слобожанське: спалахнули пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
За її даними, у Слобожанському пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди, зайнялася трава на площі 100 кв. м.
У Липцях, кажуть рятувальники, горіли житловий будинок на площі 100 кв. м та покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 кв. м. О 20:20 усі осередки займання були ліквідовані.
У Харківській області пролунав вибух
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Сапери знищили бойову частину дрона, що не розірвалася
Дрон збили сили ППО, повідомили у Міжрегіональному центру гумрозмінування та швидкого реагування.
"Бойова частина БПЛА "Герань-2" містить приблизно 30-50 кг вибухової речовини. Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт, оперативно знищили бойову частину ворожого БПЛА, яка не розірвалася", — сказано у повідомленні.
Вечірнє зведення Генштабу 14 березня
Слобожанський напрямок:
- авіаударів зазнали: Липці, Борщова, Вільча;
- арт- та мінометні обстріли: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча
"На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області", — сказано у повідомленні.
44-річний чоловік підірвався на городі у Куп'янську
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"Мешканець міста Куп’янська на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 44-річний постраждалий помер під час надання йому допомоги", — сказано у повідомленні.
На Харківщині — в Ізюмі, Кегичівці та Лозовій — відсутнє мовлення телеканалів у Т2 та радіоканалів Суспільного
Про це йдеться в офіційному повідомленні Суспільного.
Мовлення телеканалів Суспільного в Т2 та радіоканалів через удари Росії по об'єктах радіозв'язку 14 березня.
"Адреса дитинства" від Олени Зеленської. Друга багатодітна родина з Харківщини оселилася у новому будинку
Багатодітна родина Ватащуків тікала з Куп’янщини під обстрілами, переїжджали з місця на місце з п’ятьма дітьми, згодом всиновила ще чотирьох, а цього року отримали нове житло. Це друга сім’я з Харківщини, яка стала учасницею проєкту "Адреса дитинства" за ініціативи дружини президента Олени Зеленської. В рамках проєкту для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через війну, будують нові оселі. Новий дім для Ватащуків збудували на Харківщині — у громаді, віддаленій від лінії фронту та російського кордону.
Поховання в траншеях на кладовищі у Харкові: усі тіла ідентифіковані
Про це під час брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
За його словами, підозр у справі поки не висували — чекають результати судово-економічної експертизи.
"Досудове розслідування триває. Проводиться судово-економічна експертиза. В експерта були складнощі з наданням висновку. Він запросив додаткові матеріали. Найближчим часом очікуємо результат. Далі буде остаточне рішення. Усі тіла ідентифіковані. Щодо перепоховання, його здійснюють з бюджету міської ради", — сказав Фільчаков.
У коментарі Суспільному Олександр Фільчаков пояснив, що в КП "Ритуал", яке здійснювало поховання, вилучили документи, яких потребував експерт.
"Були дані в кримінальному провадженні, що на поховання КП "Ритуал" витрачав кошти з місцевого бюджету, зараз перевіряють, чи дійсно витрачали, які суми витрачали, чи всю суми витратили саме на ці поховання. Кримінальне провадження — стосовно посадовців КП "Ритуал". Статусу у них немає, все залежить від висновку експерта", — додав Фільчаков.
74 тіла, які знайшли на Харківщині під час деокупації, не ідентифікували
56 з 74 невпізнаних тіл були ексгумовані в Ізюмському лісі, розповів начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
Тіла не можуть опізнати через відсутність ДНК родичів, зазначив Тимошко.
Удар по селу Грозі: слідчі встановили, хто з місцевих передав братам Мамонам інформацію про поминки
Про це під час брифінгу 14 березня сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"Нам відомі особи з-поміж місцевих мешканців, які надавали підозрюваним братам інформацію. Після ракетного удару деякі з них надавали інформацію про масштаби удару. Вони не затримувалися, співпрацюють зі слідством, надають покази. Підстав для затримання немає", — сказав Фільчаков.
За його словами, слідчі також встановили, хто запустив "Іскандер" на цивільне кафе.
"Провадження ще не закінчене. Детальніше про це ми розкажемо, коли закінчиться досудове розслідування. Можу сказати, що нам відомо, з якої території випустили "Іскандер-М", який підрозділ здійснив обстріл Грози, відомо місце розташування підозрюваних на території РФ. Слідство працює", — сказав прокурор.
Внаслідок удару по кафе загинули 59 людей.
Вночі збили 3-5 "Шахедів"
Про це під час брифінгу сказав керівник ОВА Олег Синєгубов.
Точну кількість ще встановлюють. За його даними, росіяни атакували регіон 10 безпілотниками.
Наслідки ударів по Харківщині
Репортаж Суспільне Харків
У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу у кота: власник відмовлявся його щепити
Перед загибеллю тварина встигла покусати чоловіка, повідомили у Держпродспоживслужбі.
"30 листопада 2023 року фахівці Кегичівської дільниці ветеринарної медицини в селі Медведівка провели подвірний обхід та щепили проти сказу всіх наявних у домогосподарствах тварин. Було вакциновано 111 собак та 64 коти. Однак чоловік, який постраждав від укусу, тоді відмовився щеплювати своїх тварин", — сказано у повідомленні.
РФ влучила ракетою С-300 по Харківському району області
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, поранених немає.
Погода на 15 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі у південно-західній половині області будуть невеликі опади, слабка ожеледь, у північно-східній — без істотних опадів;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.
РФ цілеспрямовано вдарила по теле- та радіоінфраструктурі Харківщини — Синєгубов
Перебої із ТБ та радіосигналом є у кількох районах області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Частину обʼєктів вже відновили. Усі служби звʼязку працюють над відновленням та намагаються поновити роботу обʼєктів у найшвидші терміни. Не виключаємо, що окупанти будуть завдавати повторні удари", — написав Синєгубов.
Наслідки ударів РФ по Вовчанську за 13 березня
Про повідомила пресслужба облпрокуратури Харківщини.
За її даними, у місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини, адміністративні будівлі. За попередніми даними, РФ била з артилерії та скинула на місто керовані авіабомби.
Жителя Харківщини підозрюють у передачі РФ даних про українське ППО та вертольоти
Суд відправив під варту жителя селища Близнюків Лозівської громади. За версією слідства, безробітний чоловік співпрацював з російськими військами.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури. За її даними, підозрюваний передав інформацію через Telegram з грудня 2023 року.
"Вишукував у Лозівському районі місця розміщення українських вертольотів та передав ці дані російському куратору. Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО. Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій для підриву залізничних колій — з метою порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині. Проте, правоохоронці його викрили", — сказано в повідомленні.
У Слобідському сталася пожежа через паління сухостою
Пожежа сталася близько 17:00 13 березня, повідомили в облуправлінні ДСНС.
"Вітряна погода сприяла швидкому поширенню полум’я на велику площу. І тільки, коли фронт вогню почав підходити до меж людських поселень, жителі забили на сполох і викликали рятувальників. На той момент загальна площа пожежі вже досягла 7 га. Складність пожежогасіння полягала у наявності сильних поривів вітру, заболоченій місцевості та великої маси густої сухої рослинності й чагарників", — йдеться у повідомленні.
Причиною пожежі став підпал сміття і сухостою. Рятувальники гасили вогонь 13 годин.
Наслідки ударів по Лозовій
Удари по Лозовій завдали близько 05:45, розповів Суспільне Харків начальник Лозівської РВА Володимир Ромах.
За його словами, безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури в Лозовій на виїзді з міста у бік Павлограда.
Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки навколо, поранених немає.
Наслідки влучання по Великому Бурлуку
Попередньо, по Великому Бурлуку вранці 14 березня влучили ракетами С-300 та двома безпілотниками, повідомив Суспільне Харків голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко.
Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, одне з влучань — на території лікарні, там не було людей, розповів Терещенко.
Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: безпілотник поцілив по приватному сектору
Російський дрон влучив по саду біля приватного будинку в Шевченківському районі Харкова вранці 14 березня.
На місці влучання утворилася вирва, повідомив кореспондент Суспільне Харків. Внаслідок російської атаки пошкодило двір харків'янина Сергія Кіріченка.
"Ми спали, почули гучний вибух. У будинку перебували ще дружина та теща, ми одяглися й вийшли. Поранень немає, на заспокійливих. Якщо б метрів 10-15 — вже б не спілкувалися. У нас паркан пошкоджений, сад, тут уламки "Шахеда". Увесь двір в землі, 20-30 кубів розкидало навколо. Глибина вирви — близько трьох метрів. Були комунальники на місці, очікуємо, коли її засипатимуть. Треба дах ремонтувати, навіть на сусідніх вулицях дахи пошкоджені", — каже Сергій Кіріченко.
На Харківщині загасили 91 пожежу в екосистемах за добу
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріли близько 100 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Також вогнем знищена одна приватна господарча споруда. Причина виникнення подібних пожеж незмінна — нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою", — сказано в повідомленні.
Евакуація з громад Куп'янщини
За добу евакуювали 16 дітей з родинами.
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
"На сьогодні із двох громад евакуювали 89 дітей: Вільхуватської — 30, а Великобурлуцької — 59, — сказано в повідомленні.
Ситуація на Харківщині: дані обламдіністрації
За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова:
- 14 березня російські БПЛА поцілили по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи;
- Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та інші;
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Ізюм. 14 березня о 04:08 окупанти атакували місто безпілотниками. ППО збили два російських БПЛА. Один влучив у споруду, яка не використовується;
- Куп’янськ. 14 березня о 04:00 місто атакували два безпілотники. Горить сухостій, без постраждалих;
- Великий Бурлук. 14 березня близько 05:10 РФ атакувала селище керованими авіабомбами та трьома БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджені домоволодіння, територія лікарні, лісництво;
- Лозова. 14 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди;
- Кегичівка. 14 березня вранці РФ атакувала селище з БПЛА. Пошкоджені будинки., без постраждалих;
- Вовчанськ. Упродовж 13 березня РФ обстрілювала місто з артилерії, завдали три авіаудари керованими авіабомби. Внаслідок обстрілів пошкоджені і зруйновані щонайменше 15 житлових будинків, магазини, господарчі споруди, три багатоповерхівки; Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілу 13 березня пошкоджені приватні домоволодіння, три цивільні авто;
- Курилівка. 13 березня внаслідок артобстрілу села калібром 122 мм пошкоджені приватні домоволодіння;
- Купʼянськ. 13 березня РФ обстріляла місто з РСЗВ "Ураган". Пошкоджені приватні домоволодіння, горіла лісосмуга.
У Харкові приспустять державний прапор на флагштоку
Про це повідомила пресслужба міськради.
У поліції розповіли про наслідки ударів РФ по Харкову 14 березня
У Харкові російський дрон поцілив по ділянці в Шевченківському районі, там пошкоджений приватний будинок.
Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За його даними, о 05:10 ракета С-300 пошкодила адмінбудівлю на територіі лісосмуги у Шевченківському районі міста.
У Люботині під Харковом знайшли тіло чоловіка у водоймі
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Рятувальники залучались для вилучення тіла загиблого 64-річного чоловіка з водойми. Подія сталася на ставку Трушівка у Люботині Харківського району", — сказано в повідомленні.
Як повідомила Суспільне Харків речниця поліції області Олена Соболевська, у чоловіка не було видимих ознак насильницької смерті. Справу розслідують як нещасний випадок.
На Харківщині внаслідок пожеж загинула жінка, ще одна — зазнала травм
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
За її даними, загинула 74-річна жінка у Боровій, 80-річна жителька Харкова травмувалася.
"Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили три пожежі, спричинені обстрілами у Куп’янському та Чугуївському районах області. У Вовчанську пошкоджені житлові будинки та магазин. У житловому будинку сталася пожежа на площі 5 кв.м. Працівники ДСНС та Нацполіції обстежили зруйновані та пошкоджені будівлі. За попередніми даними, одна людина постраждала", — сказано в повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 14 березня
Протягом минулої доби авіаударів зазнав Вовчанськ Харківської області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки РФ, зокрема поблизу Табаївки. Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
РФ вдарили по Харкову вдруге за ранок 14 березня
Війська РФ близько 05:10 завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
"На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває", — сказано в повідомленні.
За даними міського голови Ігоря Терехова, РФ влучила по лісосмузі поряд із нежитловими приміщеннями. Є незначні пошкодження кількох будівель.
У Харкові зафіксували влучання "Шахеда"
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", — написав о 04:37 Терехов.
Погода на 14 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликі опади — мокрий сніг, дощ;
- Вночі слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь;
- На дорогах місцями — ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 0 - 2° морозу, вдень 4-6° тепла.
14 березня трамвай №27 змінить маршрут
Про це повідомила пресслужба міської ради.
За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. Закриють з 09:30 до 15:30 ділянку від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської.
У цей період трамвай №27 курсуватиме так:
- розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — пл. Конституції — пл. Павлівська — вул. Університетська — вул. Греківська — пров. Рибасівський — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — розворотне коло "Новожанове";
- у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.