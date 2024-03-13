Поховання в траншеях на кладовищі у Харкові: усі тіла ідентифіковані

Про це під час брифінгу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, підозр у справі поки не висували — чекають результати судово-економічної експертизи.

"Досудове розслідування триває. Проводиться судово-економічна експертиза. В експерта були складнощі з наданням висновку. Він запросив додаткові матеріали. Найближчим часом очікуємо результат. Далі буде остаточне рішення. Усі тіла ідентифіковані. Щодо перепоховання, його здійснюють з бюджету міської ради", — сказав Фільчаков.

У коментарі Суспільному Олександр Фільчаков пояснив, що в КП "Ритуал", яке здійснювало поховання, вилучили документи, яких потребував експерт.

"Були дані в кримінальному провадженні, що на поховання КП "Ритуал" витрачав кошти з місцевого бюджету, зараз перевіряють, чи дійсно витрачали, які суми витрачали, чи всю суми витратили саме на ці поховання. Кримінальне провадження — стосовно посадовців КП "Ритуал". Статусу у них немає, все залежить від висновку експерта", — додав Фільчаков.