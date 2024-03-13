На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Петром Косиком

В Михайлівці, Запорізької області попрощались із полеглим українським захисником Петром Косиком. Чоловік приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2023 року. Загинув третього березня під час виконання бойового завдання поблизу Вербового.
Про це вчора, 12 березня, повідомили в Михайлівській селищній раді.
"13 березня відбудеться прощання з загиблим захисником України – Косиком Петром Григоровичем", – йдеться в повідомленні.
Чоловік добровольцем став на захист Батьківщини 25 лютого 2023 року. А цьогоріч, З березня загинув мужньо виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу землю, нашу країну!", – додали в селищній раді.
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