НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Петром Косиком
СМЕРТЬВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Петром Косиком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загинув за Україну: На Запоріжжі попрощались із загиблим захисником Петром Косиком
Петро Косик, загиблий військовий. Фото: Facebook/Михайлівська селищна рада

В Михайлівці, Запорізької області попрощались із полеглим українським захисником Петром Косиком. Чоловік приєднався до лав Збройних сил України 25 лютого 2023 року. Загинув третього березня під час виконання бойового завдання поблизу Вербового.

Про це вчора, 12 березня, повідомили в Михайлівській селищній раді.

"13 березня відбудеться прощання з загиблим захисником України – Косиком Петром Григоровичем", – йдеться в повідомленні.

Чоловік добровольцем став на захист Батьківщини 25 лютого 2023 року. А цьогоріч, З березня загинув мужньо виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вербове, Запорізької області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу землю, нашу країну!", – додали в селищній раді.

Підписуйтесь на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Рятував пораненого і загинув від кулі снайпера. Історія кропивницького журналіста-добровольця Дмитра Сінченка
Рятував пораненого і загинув від кулі снайпера. Історія кропивницького журналіста-добровольця Дмитра Сінченка
Андрій Цвик: історія полеглого добровольця
День українського добровольця: історія полеглого воїна Андрія Цвика із Полтавщини
З квітами і лампадками: на Черкащині відкрили меморіальну дошку захиснику
З квітами і лампадками: на Черкащині відкрили меморіальну дошку захиснику
Машина з тілом чоловіка у річці Случ 14 березня 2024 року
Машина була у річці: на Рівненщині з води дістали тіло чоловіка
На початок