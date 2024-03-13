За останній тиждень інспектори Житомирського рибоохоронного патруля організували 8 рейдів водоймами області, за підсумками яких виявили 11 порушень правил рибальства. На порушників склали протоколи та вилучили в них заборонені знаряддя лову риби.

Про це Суспільному розповів керівник відділу водних біоресурсів "Житомирський рибпатруль" Іван Бондарчук.

За його словами, рейди тривали на території Житомирського, Коростенського та Бердичівського районів.

"На сім порушників склали адміністративні протоколи за частиною 3 ст 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, вони ловили рибу у зимувальних ямах із застосуванням великої кількості гачків. Серед грубих порушень — вилов риби за допомогою сіток та встановлення парканів. Також виявили інші заборонені знаряддя риболовлі. Загалом інспектори склали 3 акти, згідно із якими вилучили 5 сіток, загальною довжиною понад 250 метрів, та 3 паркани. Справу щодо грубого порушення правил риболовлі передали до суду. Інші порушники, згідно із складеними протоколами, заплатили штрафи на загальну суму 714 гривень", — сказав Іван Бондарчук.

З початку 2024 року інспектори відділу водних біоресурсів "Житомирський рибпатруль" виявили 98 порушень правил рибальства та склали протоколи. Серед них — 54 за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нараховано штрафів на загальну суму 5100 гривень, які порушники сплатили до бюджету майже у повному обсязі.

За цей період склали 9 протоколів за продаж риби без належних документів. Справи наразі розглядають у судах.

"Один із випадків порушень патрулі зафіксували на річці Уж поблизу села Барди Коростенського району. Там виявили чоловіка, який на той час із криги за допомогою сіток ловив рибу. На момент прибуття рибоохоронного патруля він піймав 200 екземплярів рибин карася сріблястого, чим завдав збитків державі на суму 316 тисяч 200 гривень. Оскільки ця справа мала ознаки кримінального правопорушення, матеріали передали до правоохоронних органів, де наразі вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності", — розповів представник відділу водних біоресурсів "Житомирський рибоохоронний патруль".

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