Волинянин Сергій Дудка після нападу Росії у 2014 році закінчив університет та пішов служити добровольцем в полк "Азов". Боронив Україну в Широкіному та Гранітному два роки, потім демобілізувався, працював перевізником.

Як розповів Сергій Дудка Суспільному, чотири роки тому вирішив повернутися до військової справи, вступив у лави Національної гвардії України.

"Повномасштабний напад Росії не став для мене несподіванкою. Я, безпосередньо, знаходився вдома. Почувши, це був перший приліт по аеродрому. Взяв в руки тривожну валізу і вирушив в пункт постійної дислокації", — розповідає нацгвардієць.

Доброволець, а нині нацгвардієць Сергій Дудка. Фото: Суспільне Луцьк

З його слів, під час добровольчої служби доводилося потрапляти в різні критичні та бойові ситуації, коли приходилося працювати з різного виду озброєння.

"Я безпосередньо знаходився на посаді ПТУРА. Це протитанково керована ракета. Але на моєму військовому шляху доводилося працювати й з автоматичного гранатомета, і зі стрілкової зброї та з інших видів озброєння", — говорить військовослужбовець.

Сергій Дудка під час служби добровольцем у 2014-2016 роках. Фото: Сергія Дудки

Після чотирьох років цивільної роботи перевізником знову вирішив повернутися до військової служби та став нацгвардійцем. Каже, що не розуміє тих людей, які кажуть "що це не їхня війна", бо рано, чи пізно доведеться стати на захист Держави.

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