Скільки волинян мають офіційний статус "доброволець"

За майже 10 років статус "доброволець" офіційно отримали 30 військовослужбовців з Волині і 30 капеланів добровольців.

Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту соціальної і ветеранської політики Оксана Гобод.

Зі слів посадовиці, добровольцям у 2022 та 2023 роках з обласного бюджету виплачували на рік по 10 тис грн для часткової компенсації житлово-комунальних послуг. Цього року гроші на це ще не виділяли.

Роз'яснення юриста про статус "доброволець"

Як розповів Суспільному юрист Олег Лягутко, в Україні законодавчо врегульовано, як добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії.

"Всі громадяни-добровольці, які свідомо захищали, виконували обов'язок захисту України і це може бути підтверджено певними документами, вони всі можуть отримати статус учасника бойових дій і це чітко передбачено в законодавстві", — каже юрист.

Зі слів Олега Лягутка, на сьогодні у понятті "доброволець" слід розрізняти моральний і юридичні аспекти. З юридичної точки зору, добровольцями вважаються члени добровольчих формувань тергромад, які підпорядковуються ЗСУ.

"Особи, які добровільно прийшли в перший же день війни у військкомат і взяли до рук зброю — до моменту, коли вони прийшли до військкомату, вони робили це добровільно і були добровольцями. Але з моменту їх призову на військову службу їхній статус був рівно такий самий як і статус мобілізованого", — додав юрист.

Чому День добровольця відзначають 14 березня

В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Офіційно свято на честь українських добровольців було установлено 17 січня 2017 року "Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

За даними Українського інституту національної пам'яті, у боях 2014–2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

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