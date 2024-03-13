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Суттєвого потепління ще не відчуватиметься: синоптик про погоду на Черкащині
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Суттєвого потепління ще не відчуватиметься: синоптик про погоду на Черкащині

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Суттєвого потепління ще не відчуватиметься: синоптик про погоду на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

На Черкащині 14 березня прогнозують дощ та мокрий сніг. При цьому суттєвого потепління поки не буде.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, із 14 березня тепло пошириться більш активно, а мокрий сніг замінять дощі:

"Суттєвого потепління ще не відчуватиметься. Температурний фон буде в межах 0-5 градусів тепла, є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу".

Надалі наступний західний циклон принесе в область дощі та помірне тепло, додав Віталій Постригань.

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