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В Луцьктепло розповіли, коли завершать опалювальний сезон
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В Луцьктепло розповіли, коли завершать опалювальний сезон

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13 березня виконком Луцької міської ради ухвалив рішенням про припинення опалювального сезону 2023/2024 років у громаді.

Як повідомили на сторінці комунального підприємства "Луцьктепло", таке рішення є формальною підставою для припинення теплопостачання і не означає, що опалювальний сезон вже завершено.

Комунальники пояснюють: підстава для припинення подачі тепла — підвищення протягом трьох діб середньодобової температури повітря вище +8°С.

"Впродовж попередніх п’яти років така температура встановлювалася між 5 і 11 квітня, а опалювальний сезон попереднього року було зупинено 9 квітня. Тож на цей проміжок часу слід орієнтуватися і цього року", — зазначили у Луцьктепло.

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