На Черкащині перевернулася вантажівка

Поблизу Умані 12 березня на автодорозі М 05 Київ – Одеса вантажівка злетіла у кювет. Вантаж висипався на поле.

Аварія відбулася через технічну несправність транспортного засобу, розповів Суспільному речник патрульної поліції Черкащини Олексій Драгун.

Перевернутий тягач з напівпричепом. Фото: Поліція Черкащини

"Рушаючи, водій тягача DAF з напівпричепом не перевірив технічний стан автомобіля, через що переднє праве колесо вантажівки розірвалось. Опісля керманич не дотримався безпечного бокового інтервалу, наїхав на металевий відбійник та потрапив у кювет", – розповів Олексій Драгун.

Патрульні склали протокол на водія вантажівки за ст. 124 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).

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