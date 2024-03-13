На Черкащині перевернулася вантажівка

Поблизу Умані 12 березня на автодорозі М 05 Київ – Одеса вантажівка злетіла у кювет. Вантаж висипався на поле.
Аварія відбулася через технічну несправність транспортного засобу, розповів Суспільному речник патрульної поліції Черкащини Олексій Драгун.
Перевернутий тягач з напівпричепом. Фото: Поліція Черкащини
"Рушаючи, водій тягача DAF з напівпричепом не перевірив технічний стан автомобіля, через що переднє праве колесо вантажівки розірвалось. Опісля керманич не дотримався безпечного бокового інтервалу, наїхав на металевий відбійник та потрапив у кювет", – розповів Олексій Драгун.
Патрульні склали протокол на водія вантажівки за ст. 124 КУпАППорушення ПДР, що призвело до ДТП, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).
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