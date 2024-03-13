Вважали зниклим безвісти: на Черкащині поховали полеглого захисника

На Чигиринщині "живим коридором" в останню путь провели полеглого захисника Віктора Бурлаку. Він загинув на Херсонщині 19 жовтня 2022 року.

Захисника вважали безвісти зниклим майже півтора року, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Старший сержант Віктор Бурлака служив старшим механіком-водієм танкової роти окремої танкової бригади, деталізувала Аліна Кривошея:

"Військовослужбовець загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Нова Кам’янка Херсонської області".

Фото: Чигиринська міська територіальна громада

У громаді полеглого Героя зустріли "живим коридором" та поховали в місті Чигирин на старому кладовищі.

Віктору Бурлаку назавжди лишилося 54 роки.

Фото: Чигиринська міська територіальна громада

Фото: Чигиринська міська територіальна громада

Фото: Чигиринська міська територіальна громада

Фото: Чигиринська міська територіальна громада

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