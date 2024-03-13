У двох ДТП на Івано-Франківщині загинув водій і травмувалася неповнолітня

У двох дорожньо-транспортних пригодах на Івано-Франківщині загинув водій автівки і травмувалася неповнолітня дівчина. Автопригоди сталися у Коломийському районі.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

Аварія у Заболотові

Увечері 12 березня у селищі Заболотів 61-річний водій автівкою Skoda Octavia з Матеївецької громади зіткнувся з авто ВАЗ-2104, яким кермував 48-річний житель Заболотівської громади.

У результаті аварії автомобіль ВАЗ з’їхав у кювет, а Skoda Octavia — на зустрічну смугу руху і зіткнулася з вантажівкою МАN, якою кермував 34-річний закарпатець.

"Водій Skoda Octavia помер в кареті швидкої медичної допомоги, а керманича ВАЗ з травмами доставили до медичного закладу", — повідомили в поліції області.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

ДТП в Отинії

Цього ж дня 43-річний коломиянин автомобілем Volkswagen Golf наїхав на неповнолітню дівчину. Жительку Отинійської громади 2006 року народження з травмами госпіталізували у лікарню.

Водій — тверезий. Слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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