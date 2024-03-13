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У Житомирі шукають інвесторів, які допоможуть зробити міський сміттєвий полігон екологічнішим. Що відомо
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

У Житомирі шукають інвесторів, які допоможуть зробити міський сміттєвий полігон екологічнішим. Що відомо

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Житомирський сміттєвий полігон
Фото з платформи DREAM

У Житомирі планують реконструювати міський полігон твердих побутових відходів та зробити його екологічнішим, облаштувавши контейнерну установку очищення фільтрату. Необхідні кошти у сумі більш ніж півмільярди гривень проситимуть у міжнародних донорів та інвесторів.

Про це у коментарі Суспільному розповів начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк.

У Житомирі шукають інвесторів, які допоможуть зробити міський сміттєвий полігон екологічнішим. Що відомо
Фото з платформи DREAM

В Житомирі щороку накопичується близько 750 тисяч метрів кубічних побутових відходів. Утворюються вони в процесі життєдіяльності мешканців міста і під час виробничої діяльності підприємств, які є в Житомирі. Все це сміття захоронюється на полігоні, а через природні опади, які проходять через сміття, утворюються токсичні рідкі стоки – фільтрат, який містить азот і важкі метали.

“Площа полігону у Житомирі – 21,5 гектара, балансоутримувачем полігону є КАТП-0628, а використовується він з 1957 року. За весь час існування сміттєвого полігону проблема відходів, і в тому числі фільтрату, дуже гостра. Зараз в Україні відбувається реформа, яка стосується відходів. Новий закон про управління відходами вступив в дію 09.07.2023 року. Так як Україна прямує в ЄС, то все, що стосується відходів, у нас зараз тісно пов'язують з законами Європейського Союзу, імплементуючи їх до себе. Зараз Кабмін допрацьовує постанови і підзаконні акти до цього закону, а у Міндовкілля обговорюють документ по вимогам до полігонів. Одна з цих вимог до полігонів – це те, що має бути вирішення питання фільтрату. Якщо це питання не вирішується, то з 01.01.2030 року такий полігон, як у нас є, просто автоматично закривається і нам нікуди буде дівати сміття. Так, звісно, в Житомирі побудований завод сміттєпереробний, який скоро запрацює на повну потужність, але полігон теж потрібен. Тому зараз на платформі Dream ми опублікували наші наміри зробити цей полігон сучаснішим та екологічнішим”, – розповів Андрій Гуменюк.

У Житомирі шукають інвесторів, які допоможуть зробити міський сміттєвий полігон екологічнішим. Що відомо
Скріншот з документації, розміщеної на платформі Dream

Спочатку планують побудувати станцію очистки фільтрату, а потім – рекультивувати полігон.

“Зараз ми на етапі передпроєктного рішення. Є вже бачення, яким чином ми будемо робити проект. Плануємо, що для боротьби з фільтратом на полігоні буде застосована система зворотнього осмосу”, – розповів Андрій Гуменюк.

Весь проект – станція побудови очистки фільтрату та рекультивація полігону, за попередніми оцінками Андрія Гуменюка, обійдеться у більше, ніж півмільярда гривень.

“Такі кошти, безумовно, самостійно міським бюджетом не витягти. Спочатку ми шукатимемо кошти на виконання проектних робіт по об’єкту та державної експертизи. Тільки це обійдеться близько трьох мільйонів гривень. Потім, маючи чітко окреслені роботи і їх вартість, шукатимемо донорів, які допоможуть це все втілити. Якщо по датам, то це дуже довгограючий проєкт. Тільки перша частина, влаштування станції очистки фільтрату, триватиме десь близько двох років. Сам проєкт дуже важливий для нашого міста, у першу чергу з точки зору екології. Хочеться нашим дітям залишити чисте довкілля, річки і ліси”, – розповів Андрій Гуменюк.

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