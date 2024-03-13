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Втрати Волині: сповістили про загибель ще двох військових
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Втрати Волині: сповістили про загибель ще двох військових

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13 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Геннадій Кондратюк і Максим Дітман.

Геннадій Кондратюк

У Поворській громаді оголосили п'ятиденну жалобу у звязку із загибеллю на війні військовослужбовця Геннадія Кондратюка.

Загинув військовослужбовець з Волині Геннадій Кондратюк
Геннадій Кондратюк.

Полеглому захиснику був 51 рік. Відомо, що Геннадій Кондратюк загинув 12 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Максим Дітман

Снайпера розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону Максима Дітмана з травня 2022 року вважали зниклим безвісти, повідомили у Маневицькій громаді.

Підтвердили загибель бійця з Волині Максима Дітмана
Максим Дітман.

Нині стало відомо, що тіло 29-річного Максима було поховане на військовому кладовищі у Дніпрі. Після ідентифікації захисника буде перепоховано на Волині. Прощання з Максимом Дітманом відбудеться 14 березня.

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