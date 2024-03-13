Втрати Волині: сповістили про загибель ще двох військових

13 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Геннадій Кондратюк і Максим Дітман.

Геннадій Кондратюк

У Поворській громаді оголосили п'ятиденну жалобу у звязку із загибеллю на війні військовослужбовця Геннадія Кондратюка.

Геннадій Кондратюк.

Полеглому захиснику був 51 рік. Відомо, що Геннадій Кондратюк загинув 12 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Максим Дітман

Снайпера розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону Максима Дітмана з травня 2022 року вважали зниклим безвісти, повідомили у Маневицькій громаді.

Максим Дітман.

Нині стало відомо, що тіло 29-річного Максима було поховане на військовому кладовищі у Дніпрі. Після ідентифікації захисника буде перепоховано на Волині. Прощання з Максимом Дітманом відбудеться 14 березня.

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