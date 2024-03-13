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Пік захворюваності минув: на Черкащині стабілізується ситуація із грипом та ГРВІ
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Пік захворюваності минув: на Черкащині стабілізується ситуація із грипом та ГРВІ

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Пік захворюваності минув: на Черкащині стабілізується ситуація із грипом та ГРВІ
Фото: Суспільне Черкаси, ілюстративне

На Черкащині станом на 13 березня стабілізується ситуація із захворюваністю на грип, ГРВІ та коронавірус. Пік захворюваності минув, хворих стає менше.

Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач.

За словами медика, найбільшу кількість хворих реєстрували з 5 по 11 лютого — 9 860 людей.

"З початку епідсезону в області 51 людина захворіла на коронавірус. Найбільше хворих було у Черкаському та Золотоніському районах. Шпиталізували за цей період 7 861 людини. Рівень госпіталізації хворих із коронавірусом у більш як чотири рази вищий, ніж при інших захворюваннях", — деталізував він.

На Черкащині стабілізується ситуація із захворюваності на ГРВІ
Головний державний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач. Фото: Суспільне Черкаси

З початку епідсезону від грипу та ГРВІ, зокрема, COVID-19, в області померли 36 людей, додав Володимир Папач:

"Із них 34 — від ускладнень коронавірусу. Це люди віком понад 60, всі нещеплені. Ще двоє молодих людей померли від грипу".

Наразі, пояснив медик, коронавірус перейшов у розряд сезонних хвороб.

"Хоча випадків захворювань меншає, епідсезон триває, ризики є, тому людям варто робити щеплення. Це єдиний спосіб вберегтися або полегшити перебіг хвороби", — додав головний санітарний лікар області.

З його слів, нині на Черкащині працюють виїзні бригади, які вакцинують людей у селах. Зокрема, медики вже побували в десяти громадах області.

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