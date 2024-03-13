Розпивали спиртні напої: на Черкащині чоловіка підозрюють у вбивстві товариша

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження стосовно жителя Золотоніщини, якого підозрюють у вбивстві товариша.

Йдеться про подію, що сталася 11 березня в селищі Шрамківка, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За інформацією слідства, під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла суперечка.

"Під час сварки місцевий житель схопив ножа та вдарив ним у груди свого товариша. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер. Кривднику повідомлено про підозру", – повідомила речниця.

Працівники поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в умисному вбивстві згідно з ч. 1 ст. 115 КК України. Нині вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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