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Розпивали спиртні напої: на Черкащині чоловіка підозрюють у вбивстві товариша
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Розпивали спиртні напої: на Черкащині чоловіка підозрюють у вбивстві товариша

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Розпивали спиртні напої: на Черкащині чоловіка підозрюють у вбивстві товариша
Місце злочину. Фото: Поліція Черкащини

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження стосовно жителя Золотоніщини, якого підозрюють у вбивстві товариша.

Йдеться про подію, що сталася 11 березня в селищі Шрамківка, розповіла Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

За інформацією слідства, під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла суперечка.

"Під час сварки місцевий житель схопив ножа та вдарив ним у груди свого товариша. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер. Кривднику повідомлено про підозру", – повідомила речниця.

Працівники поліції затримали чоловіка в порядку ст. 208У статті 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначена можливість затримання особи уповноваженою службовою особою та визначені підстави такого затримання. Рішення з цих питань приймається особою, якій законом надано право здійснювати затримання. Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в умисному вбивстві згідно з ч. 1 ст. 115 КК Стаття 115 КК України, частина 1: вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.України. Нині вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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