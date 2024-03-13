Стало відомо про смерть двох військових з Дніпропетровщини — жителя Жовтих Вод Дмитра Михайльця та жителя Марганецької громади Олексія Буги.

Про смерть Дмитра Михайльця повідомили у Telegram-каналі Жовтоводської міської ради.

Дмитро народився 2 жовтня 1971 року у Дніпрі. У сім років він став сиротою. У підлітковому віці втратив бабусю та дідуся – єдиних опікунів.

За професією Дмитро — будівельник, столяр-тесляр та водій усі категорій.

До 2018 року жив та працював у Дніпрі. Потім переїхав до Жовтих Вод. Працював у газовій службі та на місцевому виробництві.

23 січня 2024 Дмитро став до лав ЗСУ. Перебуваючи на військовій службі, тяжко захворів. Помер 7 березня у військовому госпіталі Києва. Йому було 52 роки. У нього залишилися дружина та син від першого шлюбу.

Про загибель Олексія Буги йдеться у Telegram-каналі Марганецької громади.

Олексій народився у 1987 році. Загинув він 28 лютого у боя на Донеччині. Попрощалися з бійцем 13 березня у рідному селі.

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