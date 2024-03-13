У волонтерському ательє, яке облаштували у шкільній майстерні, мешканці Мар’янівської громади шиють вироби на потреби військових з передової та навчальні центри.

Працюють від початку повномасштабного вторгнення та називають себе "Шпильки з Борочич", розповіла Суспільному волонтерка Ольга Яцина.

Волонтери шиють білизну, постіль, турнікети, розвантажувальні пояси, мішки для скидання магазинів, аптечки, безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо.

Волонтерка Ольга Яцина. Фото: Суспільне Луцьк

У колективі волонтерського ательє — вчителі ліцею, медична сестра місцевої амбулаторії, механік, говорить Микола Гесь, який після роботи кроїть швейні вироби. Чоловік каже: знаходить час для волонтерства, хоч сам виховує п’ятьох дітей.

"Не думав, що я таким буду займатися. Все, що я з цієї справи вмів – ґудзика пришити, шов зашити, таке во. Роботи вдома завжди є багато, я ще й працюю в садочку кочегаром, але я маю велике бажання приходити допомагати", — говорить чоловік.

Микола Гась працює закрійником. Фото: Суспільне Луцьк

Волонтерки працюють на 12 швейних машинках. Спочатку їх приносили з дому, потім купували, то подарували одну, каже механік Василь Заяц, який приїздить в Борочиче з сусіднього села Широке.

"Я приїжджаю, дивлюся, налаштовую, щоб дівчата не простоювали", — каже механік.

Механік Василь Заяц ремонтує швейні машинки. Фото: Суспільне Луцьк

Волонтери працюють на добровільних засадах, тканину купують за кошти місцевих благодійників, кількість пошитого – не рахують, говорить Ольга Яцина. Каже: до волонтерської справи долучають і школярі.

"В мене був день народження, і ті гроші, що мені подарували, хочу віддати на потреби ЗСУ", — каже школярка Богдана.

Школярка Богдана передає гроші волонтерському ательє. Фото: Суспільне Луцьк

Готові вироби волонтери Горохівської спілки учасників АТО "Щит" везуть військовим на Схід. На весну актуальними будуть намети-пончо з водовідштовхуючої тканини, говорить волонтер Віталій Гладун. Цього разу він забрав із майстерні два десятки евакуаційних нош. Каже: у найближчі тижня повезе їх бійцям на фронт.

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