В енергосистемі достатньо електроенергії для забезпечення всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.Через бойові дії та з інших причин на ранок 13 березня в Україні без світла залишаються 399 населених пунктів.

Про це повідомляє Укренерго.

"У вівторок 12 березня, добовий максимум споживання електроенергії на 5,2% перевищив відповідний показник 11 березня. Сьогодні, 13 березня, станом на 10:00 споживання знаходиться на тому ж рівні, що й вчора у цей же час", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено два енергоблоки і включено в мережу один.

"Попри це електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - повідомили в Укренерго.

Протягом доби Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Польщу та Молдову. Загальний обсяг 6 086 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 448 МВт.

У ранкові та вечірні години Україна імпортувала електроенергію зі Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг 3 112 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 587 МВт.

Стан мереж

Через складні погодні умови в Хмельницькій області на ранок знеструмлено 14 населених пунктів.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 399 населених пунктів. Є нові пошкодження мереж обленерго в Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. Через технологічні порушення є знеструмлення в Запорізькій та Одеській областях.