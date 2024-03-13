НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У перший день чемпіонату України з важкої атлетики волинянка встановила 5 рекордів
СПОРТРегіони

У перший день чемпіонату України з важкої атлетики волинянка встановила 5 рекордів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Катерина Малащук на п'єдесталі з почесним першим зайнятим місцем
Катерина Малащук на п'єдесталі з почесним першим зайнятим місцем на чемпіонаті України , березень 2024 рік. Фото: Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності

У Луцьку стартував Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Волинянка Катерина Малащук у перший день змагань встановила 5 рекордів.

Дівчина встановила по два рекорди у ривку та за сумою двоборств, ще один — в поштовху, повідомили в обласній військовій облдержадміністрації.

У турнірі беруть понад 300 важкоатлетів, представників 22 збірних команд з усієї України. Зокрема, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Хмельницької та Харківської областей.

Змагання триватимуть до 16 березня.

Що відомо про Катерину Малащук

Спортсменка родом з Камінь-Каширська. Тренують дівчину спортсменку Валентина та Богдана Андрусів.

В березні 2023-го волинянка стала призеркою кубка України з важкої атлетики і здобула золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Тоді ж Катерина Малащук встановила нові рекорди України у своїй ваговій та віковій категоріях.

Вже у травні волинянка встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. У ривку вона підняла штангу вагою в 64 кілограми.

У липні минулого року волинянка завоювала дві золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики U 15.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
Діти бучанського ліцею та дитсадочку отримали допомогу від благодійників
У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб &quot;Технологія-Агросвіт&quot;
У Сумах останнє тренування перед матчем серії плей-офф провів футзальний клуб "Технологія-Агросвіт"
У Сумах завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат
У Сумах завершився чемпіонат України з індорхокею серед дівчат
&quot;Нове освітлення та підігрів поля&quot;. Як футбольний клуб &quot;Буковина&quot; планує модернізувати стадіон
"Нове освітлення та підігрів поля". Як футбольний клуб "Буковина" планує модернізувати стадіон
На початок