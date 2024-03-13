У Луцьку стартував Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Волинянка Катерина Малащук у перший день змагань встановила 5 рекордів.
Дівчина встановила по два рекорди у ривку та за сумою двоборств, ще один — в поштовху, повідомили в обласній військовій облдержадміністрації.
У турнірі беруть понад 300 важкоатлетів, представників 22 збірних команд з усієї України. Зокрема, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Хмельницької та Харківської областей.
Змагання триватимуть до 16 березня.
Що відомо про Катерину Малащук
Спортсменка родом з Камінь-Каширська. Тренують дівчину спортсменку Валентина та Богдана Андрусів.
В березні 2023-го волинянка стала призеркою кубка України з важкої атлетики і здобула золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Тоді ж Катерина Малащук встановила нові рекорди України у своїй ваговій та віковій категоріях.
Вже у травні волинянка встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. У ривку вона підняла штангу вагою в 64 кілограми.
У липні минулого року волинянка завоювала дві золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики U 15.
Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.