У Луцьку стартував Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Волинянка Катерина Малащук у перший день змагань встановила 5 рекордів.

Дівчина встановила по два рекорди у ривку та за сумою двоборств, ще один — в поштовху, повідомили в обласній військовій облдержадміністрації.

У турнірі беруть понад 300 важкоатлетів, представників 22 збірних команд з усієї України. Зокрема, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Закарпатської, Кіровоградської, Хмельницької та Харківської областей.

Змагання триватимуть до 16 березня.

Що відомо про Катерину Малащук

Спортсменка родом з Камінь-Каширська. Тренують дівчину спортсменку Валентина та Богдана Андрусів.

В березні 2023-го волинянка стала призеркою кубка України з важкої атлетики і здобула золото у ваговій категорії до 45 кілограмів. Тоді ж Катерина Малащук встановила нові рекорди України у своїй ваговій та віковій категоріях.

Вже у травні волинянка встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років. У ривку вона підняла штангу вагою в 64 кілограми.

У липні минулого року волинянка завоювала дві золоті та одну срібну медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики U 15.

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