Коли у Луцьку будуть профілактичні відключення гарячої води: затвердили графіки

У Луцьку оприлюднили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів державного комунального підприємства "Луцьктепло".

Відповідне рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Графіки впроваджуються у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2024 року.

Відключати котельні та гарячу воду почнуть із 13 травня.

Графіки відключення гарячої водиу Луцьку Графіки відключення гарячої водиу Луцьку Графіки відключення гарячої водиу Луцьку Графіки відключення гарячої водиу Луцьку Графіки відключення гарячої водиу Луцьку

Найдовше на профілактиці буде котельня на вулиці Карбишева. Відключення триватимуть до кінця серпня.

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