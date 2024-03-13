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Коли у Луцьку будуть профілактичні відключення гарячої води: затвердили графіки
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Коли у Луцьку будуть профілактичні відключення гарячої води: затвердили графіки

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У Луцьку оприлюднили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів державного комунального підприємства "Луцьктепло".

Відповідне рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Графіки впроваджуються у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2024 року.

Відключати котельні та гарячу воду почнуть із 13 травня.

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Графіки відключення гарячої водиу Луцьку
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Графіки відключення гарячої водиу Луцьку
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Графіки відключення гарячої водиу Луцьку
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Графіки відключення гарячої водиу Луцьку
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Графіки відключення гарячої водиу Луцьку

Найдовше на профілактиці буде котельня на вулиці Карбишева. Відключення триватимуть до кінця серпня.

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