Коли у Луцьку будуть профілактичні відключення гарячої води: затвердили графіки

У Луцьку оприлюднили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів державного комунального підприємства "Луцьктепло".
Відповідне рішення затвердили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Графіки впроваджуються у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2024 року.
Відключати котельні та гарячу воду почнуть із 13 травня.
Найдовше на профілактиці буде котельня на вулиці Карбишева. Відключення триватимуть до кінця серпня.
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