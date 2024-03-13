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Черкаська СБУ повідомила підозру жителю Луганщини, який воював проти української армії
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Черкаська СБУ повідомила підозру жителю Луганщини, який воював проти української армії

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Черкаська СБУ повідомила підозру жителю Луганщини, який воював проти української армії
Фото: СБУ в Черкаській області

За матеріалами черкаських правоохоронців повідомили про підозру жителю Луганщини, який воював проти Сил оборони на Сході України.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки у Черкаській області Катерина Дрога.

Підозрюваному 43 роки, він — житель Суходільська, що на Луганщині. За словами речниці, він воював проти українських захисників на Лиманському напрямку.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії він «мобілізувався» до бойового окупаційного підрозділу та брав участь у захопленні міста Гірське. За даними слідства, з липня 2022 року він добровільно вступив на службу до «208-го козачого полку народної міліції «ЛНР», був стрільцем. Неодноразово брав участь у боях на території Донецької та Луганської областей, а також у навчаннях із бойової, вогневої, інженерної та тактичної підготовки молодих бійців підрозділу", — деталізувала Катерина Дрога.

СБУ повідомила підозру жителю Луганщини, який воював проти української армії
Фото: СБУ, прокуратура Черкаської області

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території України.

Як розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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