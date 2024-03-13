СБУ повідомила підозру жителю Луганщини, який воював проти української армії

За матеріалами черкаських правоохоронців повідомили про підозру жителю Луганщини, який воював проти Сил оборони на Сході України.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки у Черкаській області Катерина Дрога.

Підозрюваному 43 роки, він — житель Суходільська, що на Луганщині. За словами речниці, він воював проти українських захисників на Лиманському напрямку.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії він «мобілізувався» до бойового окупаційного підрозділу та брав участь у захопленні міста Гірське. За даними слідства, з липня 2022 року він добровільно вступив на службу до «208-го козачого полку народної міліції «ЛНР», був стрільцем. Неодноразово брав участь у боях на території Донецької та Луганської областей, а також у навчаннях із бойової, вогневої, інженерної та тактичної підготовки молодих бійців підрозділу", — деталізувала Катерина Дрога.

Фото: СБУ, прокуратура Черкаської області

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території України.

Як розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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