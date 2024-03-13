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Олександр Твердовський з Полтавської області загинув на війні з РФ
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Олександр Твердовський з Полтавської області загинув на війні з РФ

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Олександр Твердовський з Полтавської області загинув на війні з РФ
Олександр Твердовський. Фото: Хорольська міська рада

У Полтавській області попрощаються з військовим, який загинув під час захисту України від російського вторгнення. Олександр Твердовський проживав у Хорольській громаді.

Військовослужбовець мав звання солдат. Йому було 38 років. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, Олександр Твердовський загинув 4 березня під час виконання бойового завдання. Це сталося у Донецькій області.

На офіційній Facebook-сторінці Хорольської міської ради повідомили, що прощання із Олександром відбудеться 14 березня у місті Хорол.

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