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Загорілась господарська будівля: російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл на Чернігівщині
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Загорілась господарська будівля: російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл на Чернігівщині

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Загорілась господарська будівля: російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл на Чернігівщині
ФОТО: Суспільне Чернігів

За добу 12 березня російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл на Чернігівщині. В одному з них загорілась господарська будівля.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: 25 вибухів, ймовірно, РСЗВ в напрямку села Грем'яч. Також зафіксували сім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм та три приходи, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Бучки, під час обстрілу пошкоджено господарську будівлю, виникла пожежа.

Також в селі Грем’яч внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід середнього тиску діаметром 155 мм. Працівники АТ "Чернігівгаз" його відключили. Без газопостачання залишилось 50 споживачів. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму сайті.

Семенівська громада:

  • чотири вибухи, ймовірно, з міномета 82 мм в напрямку села Блешня;
  • 13 вибухів, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Мхи;
  • один вибух, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Костобобрів;
  • шість вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Карповичі.

Сновська громада:

  • 15 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Містки;
  • три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Хрінівка;
  • 10 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Клюси;
  • вісім вибухів, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Хрінівка.

Городнянська громада: один вибух, ймовірно, ствольна артилерія та один прихід, ймовірно, FPV-дрон в напрямку села Гасичівка. Три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Сеньківка.

Нагадаємо, 11 березня росіяни обстріляли Семенівську та Сновську громади.

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