За добу 12 березня російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл на Чернігівщині. В одному з них загорілась господарська будівля.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: 25 вибухів, ймовірно, РСЗВ в напрямку села Грем'яч. Також зафіксували сім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм та три приходи, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Бучки, під час обстрілу пошкоджено господарську будівлю, виникла пожежа.
Також в селі Грем’яч внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід середнього тиску діаметром 155 мм. Працівники АТ "Чернігівгаз" його відключили. Без газопостачання залишилось 50 споживачів. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму сайті.
Семенівська громада:
- чотири вибухи, ймовірно, з міномета 82 мм в напрямку села Блешня;
- 13 вибухів, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Мхи;
- один вибух, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Костобобрів;
- шість вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Карповичі.
Сновська громада:
- 15 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Містки;
- три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Хрінівка;
- 10 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Клюси;
- вісім вибухів, ймовірно, ствольна артилерія в напрямку села Хрінівка.
Городнянська громада: один вибух, ймовірно, ствольна артилерія та один прихід, ймовірно, FPV-дрон в напрямку села Гасичівка. Три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Сеньківка.
Нагадаємо, 11 березня росіяни обстріляли Семенівську та Сновську громади.
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.