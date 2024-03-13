Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 березня.

Минулої доби росіяни здійснили 10 ракетних і 84 авіаційних удари та 123 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 12 березня відбулось 91 бойове зіткнення.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 7 атак у районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 26 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку армія РФ здійснила 3 безуспішні штурми позицій українських військ.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобах ППО росіян.