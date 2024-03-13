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США схвалили продаж Польщі ракет середньої дальності AMRAAM на $1,69 млрд
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США схвалили продаж Польщі ракет середньої дальності AMRAAM на $1,69 млрд

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Польський прапор
Фото: Facebook U.S. Department of Defense

Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM та супутнього обладнання на суму $1,69 млрд.

Про це повідомила пресслужба Агентства співробітництва у галузі безпеки міністерства оборони Сполучених Штатів (DSCA).

"Цей продаж сприятиме подальшому підвищенню і без того високого рівня оперативної сумісності польських ВПС з об'єднаними силами США та іншими регіональними силами та силами НАТО", — йдеться в повідомленні агентства.

У DSCA наголосили, що Польща вже має на озброєнні ракети AMRAAM.

AMRAAM є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Вартість однієї ракети варіюється залежно від модифікації від $1,2 млн до $1,97 млн. Виробник AMRAAM – американська корпорація RTX. У жовтні 2023 року в RTX заявили, що після початку російсько-українських військових дій 24 лютого 2022 року корпорація отримала замовлення на суму близько $3 млрд на збільшення запасів ракет США.

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