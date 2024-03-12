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Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
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Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння

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Вінницька &quot;Нива&quot; програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Товариська гра між ФК "Епіцентр" та "Нива" Вінниця. Фото: Софія Гончар

Вінницька "Нива" провела фінальну товариську гру перед початком другого кола чемпіонату України з футболу у Другій Лізі. Суперником став "Епіцентр" із Кам'янця-Подільського, на Хмельниччині. Гра відбулася 13 березня на стадіоні "КНУБА-Арена" у Києві.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь ФК "Епіцентр", повідомили кореспонденту Суспільного у пресслужбі вінницької команди.

Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Фото: Софія Гончар

Стартовий склад "Ниви": Захарук, Грачов, Лотоцький, Мельник Д, Борячук, Нечипоренко, Євтіхов, Варяник, Страшкевич, Гончар, Загорулько.

На початку першого тайму "Нива" почала діяти другим номером та "ловити" суперника на контратаках. З м'ячем частіше "Епіцентр", проте до серйозних нагод біля воріт вінничан справа поки не доходила. Протягом 45 хвилин команди обмінювалися небезпечними атаками, проте забити гол "Нива" та "Епіцентр" не змогли.

Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Фото: Софія Гончар

Заміну другому таймі у складі вінничан не відбулося. Рахунок у матчі було відкрито на 55 хвилині, після не вдалої гри з боку голкіпера вінничан. Після пропущеного голу у "Ниви" відбулися заміни, замість Вадима Страшкевича, Віталія Варяника, Родіона Гончара та Олександра Євтіхова на поле з'явилися Антон Власенко, Артур Петленко, Олексій Швець та Даниїл Кобцов.

Гравці, які вийшли на поле, з перших хвилин створили небезпечну атаку. Після сольного проходу Артура Петленка та паса на Олексія Швеця удар останнього виявився неточним.

Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Фото: Софія Гончар

Другий гол у матчі знову забили гравці "Епіцентру". Після подачі кутового голкіпер вінничан випустив м'яч із рук, чим скористався суперник.

На 75 хвилині гри на поле вийшов Владислав Хоренженко, замінивши Олега Нечипоренка.

"Крапку" у матчі гравці "Епіцентру" поставили на 81 хвилині. Після помилки нивівця Бориса Лотоцького суперник вийшов віч-на-віч із голкіпером, що призвело до третього забитого голу.

Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння
Фото: Софія Гончар

Ця гра була фінальна для вінничан у форматі товариських зустрічей. Всього "Нива" провела дев'ять спарингів у зимове міжсезоння. 10 березня вінничани перемогли аматорський клуб із Житомирщини "VIVAD", 8 березня обіграли футбольний клуб "Чернігів" (2:1), 1 березня перемогли ФСК "Маріуполь"(4:2), 25 лютого вінничани зіграли проти аматорського клубу з Черкащини "Базис", гра завершилася з рахунком 7:0. 21 лютого "Нива" програла ФК "Звягель" із Житомира (3:0). 10 лютого була зафіксована нічия з футбольним клубом Прем’єр-ліги "Чорноморець" з Одеси (2:2), 13 числа "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" (2:1), а 15 лютого виграла у харківського "Універ-Динамо" (2:0).

23 березня вінницька "Нива" поїде на виїзд у місто Стрий Львівської області, де зустрінеться із ФК "Скала-1911". Цей матч пройде у рамках чемпіонату України з футболу у Другій Лізі.

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