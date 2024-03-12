Вінницька "Нива" програла останній товариський матч у зимове міжсезоння

Вінницька "Нива" провела фінальну товариську гру перед початком другого кола чемпіонату України з футболу у Другій Лізі. Суперником став "Епіцентр" із Кам'янця-Подільського, на Хмельниччині. Гра відбулася 13 березня на стадіоні "КНУБА-Арена" у Києві.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь ФК "Епіцентр", повідомили кореспонденту Суспільного у пресслужбі вінницької команди.

Фото: Софія Гончар

Стартовий склад "Ниви": Захарук, Грачов, Лотоцький, Мельник Д, Борячук, Нечипоренко, Євтіхов, Варяник, Страшкевич, Гончар, Загорулько.

На початку першого тайму "Нива" почала діяти другим номером та "ловити" суперника на контратаках. З м'ячем частіше "Епіцентр", проте до серйозних нагод біля воріт вінничан справа поки не доходила. Протягом 45 хвилин команди обмінювалися небезпечними атаками, проте забити гол "Нива" та "Епіцентр" не змогли.

Фото: Софія Гончар

Заміну другому таймі у складі вінничан не відбулося. Рахунок у матчі було відкрито на 55 хвилині, після не вдалої гри з боку голкіпера вінничан. Після пропущеного голу у "Ниви" відбулися заміни, замість Вадима Страшкевича, Віталія Варяника, Родіона Гончара та Олександра Євтіхова на поле з'явилися Антон Власенко, Артур Петленко, Олексій Швець та Даниїл Кобцов.

Гравці, які вийшли на поле, з перших хвилин створили небезпечну атаку. Після сольного проходу Артура Петленка та паса на Олексія Швеця удар останнього виявився неточним.

Фото: Софія Гончар

Другий гол у матчі знову забили гравці "Епіцентру". Після подачі кутового голкіпер вінничан випустив м'яч із рук, чим скористався суперник.

На 75 хвилині гри на поле вийшов Владислав Хоренженко, замінивши Олега Нечипоренка.

"Крапку" у матчі гравці "Епіцентру" поставили на 81 хвилині. Після помилки нивівця Бориса Лотоцького суперник вийшов віч-на-віч із голкіпером, що призвело до третього забитого голу.

Фото: Софія Гончар

Ця гра була фінальна для вінничан у форматі товариських зустрічей. Всього "Нива" провела дев'ять спарингів у зимове міжсезоння. 10 березня вінничани перемогли аматорський клуб із Житомирщини "VIVAD", 8 березня обіграли футбольний клуб "Чернігів" (2:1), 1 березня перемогли ФСК "Маріуполь"(4:2), 25 лютого вінничани зіграли проти аматорського клубу з Черкащини "Базис", гра завершилася з рахунком 7:0. 21 лютого "Нива" програла ФК "Звягель" із Житомира (3:0). 10 лютого була зафіксована нічия з футбольним клубом Прем’єр-ліги "Чорноморець" з Одеси (2:2), 13 числа "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" (2:1), а 15 лютого виграла у харківського "Універ-Динамо" (2:0).

23 березня вінницька "Нива" поїде на виїзд у місто Стрий Львівської області, де зустрінеться із ФК "Скала-1911". Цей матч пройде у рамках чемпіонату України з футболу у Другій Лізі.