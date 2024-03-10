Пожежі сухої трави на Черкащині: до відповідальності притягнули п'ятьох людей

На Черкащині за добу фіксують від чотирьох до десяти пожеж сухої рослинності. За самовільне випалення сухостою вдалося притягнути пʼятьох громадян.

З початку 2024 року в екосистемах області горіло понад пів сотні разів, розповіла під час брифінгу провідна інспекторка відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області України в області Вікторія Школяр.

За словами інспекторки, за аналогічний період у 2023 році сталося 49 таких пожеж:

"Маємо незначний ріст. Причиною цьому є тепла погода".

Основна причина пожеж, долала Вікторія Шкляр — те, що люди самовільно випалюють суху траву, зокрема, на присадибних ділянках. При цьому не дотримуються заходів безпеки. Також такі випадки трапляються на полях та у лісі:

"Ми постійно проводимо рейди поміж населення та нагадуємо за адміністративну відповідальність. З початку року провели понад 700 рейдів".

Також вона додала, що під час рейдів рятувальники активно використовують безпілотники. Зокрема, нещодавно таким способом виявили порушника в Уманському районі.

Загалом, за інформацією Вікторії Шкляр, в області за самовільне випалення сухостою вдалося притягнути пʼятьох громадян, загальна сума штрафу становить 15 300 гривень.

Що відомо про штрафи за спалювання сухої трави

За словами речниці Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк, за спалювання сухостою передбачені штрафи:

"За порушення вимог пожежної безпеки у лісах та самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за випалювання стерні, луків та пасовищ – до 6 120 гривень для громадян та 21 420 гривень для посадовців. Якщо вогонь розведуть на території об'єктів природно-заповідного фонду, то доведеться сплатити від 12 240 до 30 600 гривень".

Також з її слів, окремо передбачений штраф за знищення або пошкодження лісу − до 15 300 гривень, а для посадовців – удвічі більше.

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