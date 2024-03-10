НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пожежі сухої трави на Черкащині: до відповідальності притягнули п'ятьох людей
ПОЖЕЖАДСНСНОВИНИЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Пожежі сухої трави на Черкащині: до відповідальності притягнули п'ятьох людей

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежі сухої трави на Черкащині: до відповідальності притягнули п'ятьох людей
Фото: Головне управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області

На Черкащині за добу фіксують від чотирьох до десяти пожеж сухої рослинності. За самовільне випалення сухостою вдалося притягнути пʼятьох громадян.

З початку 2024 року в екосистемах області горіло понад пів сотні разів, розповіла під час брифінгу провідна інспекторка відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області України в області Вікторія Школяр.

За словами інспекторки, за аналогічний період у 2023 році сталося 49 таких пожеж:

"Маємо незначний ріст. Причиною цьому є тепла погода".

Основна причина пожеж, долала Вікторія Шкляр — те, що люди самовільно випалюють суху траву, зокрема, на присадибних ділянках. При цьому не дотримуються заходів безпеки. Також такі випадки трапляються на полях та у лісі:

"Ми постійно проводимо рейди поміж населення та нагадуємо за адміністративну відповідальність. З початку року провели понад 700 рейдів".

Також вона додала, що під час рейдів рятувальники активно використовують безпілотники. Зокрема, нещодавно таким способом виявили порушника в Уманському районі.

Загалом, за інформацією Вікторії Шкляр, в області за самовільне випалення сухостою вдалося притягнути пʼятьох громадян, загальна сума штрафу становить 15 300 гривень.

Що відомо про штрафи за спалювання сухої трави

За словами речниці Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк, за спалювання сухостою передбачені штрафи:

"За порушення вимог пожежної безпеки у лісах та самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за випалювання стерні, луків та пасовищ – до 6 120 гривень для громадян та 21 420 гривень для посадовців. Якщо вогонь розведуть на території об'єктів природно-заповідного фонду, то доведеться сплатити від 12 240 до 30 600 гривень".

Також з її слів, окремо передбачений штраф за знищення або пошкодження лісу − до 15 300 гривень, а для посадовців – удвічі більше.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
пожежа через підпал сухостою
91 пожежа за добу сталася в екосистемах на Харківщині: вигоріли 100 гектарів землі — коментар ДСНС
Рятувальники гасили пожежу в закинутій будівлі
Пожежа в центрі Житомира: що горіло
пожежа, Дніпро
У Дніпрі під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили фрагменти тіл двох людей
Херсон, обстріл, пожежа
У Херсоні внаслідок ранкової атаки РФ винила пожежа на автотранспортному підприємстві
На початок