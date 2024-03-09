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ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
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ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник

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ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
ДТП на Звенигородщині. Фото: Поліція Черкаської області

На Звенигородщині сталась ДТП, внаслідок чого постраждала вагітна жінка та працівник ДСНС.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
Фото: Поліція Черкаської області

Автопригода сталась на Звенигородщині 9 березня:

"Автомобіль наїхав на рятувальника, який гасив пожежу, та притиснув його до машини ДСНС, що була припаркована з проблисковими маячками".

ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
Фото: Поліція Черкаської області

Як поясни речниця, 31-річна вагітна водійка не дотрималась безпечної швидкості руху та здійснила наїзд на рятувальника, притиснувши його до службового автомобіля.

"Внаслідок ДТП рятувальник отримав тяжкі травми ніг та наразі його оперують лікарі. Вагітну жінку також ушпиталили до Звенигородської лікарні".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодженняККУ. Поліція встановлює повні обставини автопригоди, додала Зоя Вовк.

ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
Фото: Поліція Черкаської області

ДТП на Черкащині: травми отримали вагітна жінка та рятувальник
Фото: Поліція Черкаської області

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