Кримські активісти відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка

Активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" в окупованому Криму відзначають 210-ту річницю з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка.

Про це повідомляє "Жовта стрічка" на своєму каналі у Telegram.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" поширюють рядки з віршів Кобразя біля парку Шевченка у Сімферополі та КФУ ім. Вернадського", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили координатори руху, Шевченко для них є символом волелюбності, а також нескореності українського народу.

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