У селі Ліски Олевської громади Коростенського району під час самостійного гасіння сухої трави навколо власного обійстя отримав опіки тіла та загинув 39-річний чоловік.

Про це йдеться на сайті Головного управління ДСНС в Житомирській області.

В інформації сказано, що повідомлення про пожежу у громаді рятувальники отримали 8 березня близько 12:00 від поліцейських. Бійців ДСНС до гасіння цієї пожежі не залучали.

8 березня рятувальники гасили суху траву у селі Чижівка Звягельського району.

"Сухостій горів загалом на площі до 2 гектарів, існувала загроза поширенню вогню на населений пункт та лісопосадку. Впродовж півтори години рятувальники ліквідували це займання. Загалом за минулу добу бійці ДСНС в області гасили 9 пожеж у природних екосистемах. Вогонь поширився на 9 гектарів території", — йдеться у повідомленні ГУ ДСНС в області.

Рятувальники також закликали людей дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду.

Аби запобігти випадкам спалюванням сміття, старої рослинності та сухостою у Житомирі рятувальники спільно із поліцейськими розпочали рейдові перевірки. Про це 8 березня у Telegram поінформувала пресслужба Житомирської міськради. Порушників також виявлятимуть за допомогою дронів.

У повідомленні йдеться, що рейди триватимуть в усіх мікрорайонах міста. А, особливо, — у секторах приватної забудови, де кількість випадків спалювання сухостою, зазвичай, більша.

Суспільне раніше писало, що за інформацією Державної екологічної інспекції Поліського округу, за спалювання сухої рослинності штраф може сягати 20 тисяч гривень. Зокрема, з а спалювання сухої трави та листя передбачений штраф від 3060 до 6120 гривень для громадян, від 15 300 до 21 420 гривень для посадових осіб. За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12 240 гривень.

Також потрібно пам’ятати, що у воєнний час випалювання сухої рослинності може прирівнюватися до диверсійної роботи, що передбачає кримінальну відповідальність — позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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