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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Осадчук
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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Осадчук

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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Осадчук
Фото: Facebook/Городенківська міська рада територіальної громади

На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Осадчук.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Городенківської громади у Facebook.

Михайло Осадчук — житель селища Чернелиця Коломийського району. Боєць народився у 1996 році.

Військовослужбовець загинув 7 березня 2024 року від поранень, отриманих внаслідок ураження дроном-камікадзе поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.

"Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. У ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині. Вічна і світла пам'ять герою!" — йдеться у дописі.

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