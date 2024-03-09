На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Осадчук.
Про смерть бійця повідомили на сторінці Городенківської громади у Facebook.
Михайло Осадчук — житель селища Чернелиця Коломийського району. Боєць народився у 1996 році.
Військовослужбовець загинув 7 березня 2024 року від поранень, отриманих внаслідок ураження дроном-камікадзе поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.
"Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. У ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині. Вічна і світла пам'ять герою!" — йдеться у дописі.
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