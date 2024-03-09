Один з працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на яких 7 березня 2024 року двоє чоловіків напали на Буковині, — колишній військовослужбовець 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", що дислокується на Івано-Франківщині.

Про це повідомили у Telegram-каналі бригади.

Переглядаючи відео, бійці "десятки" впізнали в працівнику ТЦК свого побратима Миколу Мусензового на позивний Граніт. Боєць служив головним сержантом 2 взводу 108 окремого штурмового батальйону 10 бригади. Воював на Київщині та Донеччині.

"Мусензовий знав про війну задовго до лютого 2022 року, адже підписав контракт, перебував на посаді головного сержанта взводу. Вже під час повномасштабного вторгнення був старшим групи, що неодноразово виходила на штурми ворога", — йдеться у дописі.

Микола Мусензовий двічі нагороджений орденом "За мужність". Отримавши поранення, він пролікувався та повернувся в батальйон. Після другого поранення бійця перевели до ТЦК та СП.

"Від початку вторгнення в нас у роті було приблизно 140 людей. Зараз залишилося орієнтовно 12. Багато — лікується, багато — "на правді". Ті, кому надали статус обмежено придатних, перевелися працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. Чи варто людині було проходити пекло, втратити здоров'я, залишитися живому, щоб вдома на нього нападали із сокирою та обзивали. Сподіваюся вас (нападників — ред.) не заберуть в армію, а посадять", — каже побратим Миколи Мусензового.

Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" вимагають суворого покарання для нападників, а також притягнути до відповідальності присутніх під час сутички поліцейських за їхню бездіяльність.

Що відомо про напад на працівників ТЦК та СП на Буковині

7 березня у селі Плоска Вижницького району двоє місцевих жителів напали на працівників ТЦК та СП. Водій автомобілем ВАЗ-2121 наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Потім розвернувся на машині й зупинився поблизу військовослужбовців. Взяв сокиру та вдарив одного з них тупою частиною у передпліччя.

Інший нападник теж завдав ударів військовослужбовцю в плече. Внаслідок цього працівник ТЦК травмувався. Крім цього, чоловіки пошкодили лобове скло та вікна автомобіля військовослужбовців, а потім втекли.

Поліцейські затримали нападників. Це — місцеві жителі 28 та 43 років. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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