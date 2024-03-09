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Реєстр "Оберіг" допомагає прикордонникам виявляти підробки у документах ТЦК — речник ДПСУ
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Реєстр "Оберіг" допомагає прикордонникам виявляти підробки у документах ТЦК — речник ДПСУ

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Реєстр "Оберіг" допомагає прикордонникам виявляти підробки у документах ТЦК — речник ДПСУ
Перевірка докупментів ДПСУ. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба України

З середини лютого запрацював інформаційний обмін між базою прикордонної служби щодо перетину кордону людьми та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних "Оберіг".

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Як розповів Демченко, певний час ДПСУ та Міноборони вели спільну роботу для того, щоб налагодити інформаційний взаємообмін між базою прикордонної служби щодо перетину кордону людьми та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних для того, щоб і прикордонники, і представники Міноборони мали можливість користуватися цією інформацією.

“Це не лише на користь ДПСУ, але й на користь Міноборони ця робота тривала. З середини лютого цей інформаційний обмін запрацював. В пунктах пропуску розгортаються робочі місця, де наші інспектори мають доступ до цього Єдиного державного реєстру”, — сказав речник ДПСУ.

Він пояснив, що це дозволить більш ретельно перевіряти документи, в першу чергу, це стосується військово облікових документів, які видаються ТЦК.

Бо, як зазначив Демченко, є правила перетину кордону. І одна з категорій, кому дозволено перетинати кордон, це чоловіки, непридатні до військової служби і виключені з військового обліку. Це прописується у військово облікових документах.

“Досить часто ми бачимо, що порушники намагаються використовувати підроблені документи, які начебто видаються ТЦК, Саме для того, щоб унеможливити використання таких підробок, ми і проводимо цю роботу”, — розповів речник.

За його словами, раніше, якщо людина прибувала в пункт пропуску і показувала цей документ, а в інспекторів були побоювання, щоб він може бути підробленим, їм потрібно треба було контактувати з представниками ТЦК — телефонувати або взаємодіяти в інший спосіб. І це ускладнювало процес або тривало певний час. Зараз інспектори практично онлайн, коли бачать людину та документ, можуть перевірити це за Єдиними державним реєстром призовників та військовозобов’язаних.

Демченко зазначив, що почали перевіряти з середини лютого.

“Не назву точну цифру, ми не виокремлюємо загалом”, — сказав він.

За словами речника, щодня прикордонники виявляють на кордоні близько 10 підроблених документів. У тому числ це і документи, які начебто видаються ТЦК. Від моменту, коли почав діяти цей інформаційний обмін, викрити підробки щодо військово облікових документів вдалося і за допомогою перевірки через єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, відзначив речник.

Щодо відповідальності людей, які намагаються використовувати підроблені документи, то за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, пояснив Демченко.

“Таких осіб ми передаємо представникам правоохоронних органів для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством”, — сказав він.
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