Британія надасть Україні 325 мільйонів фунтів на оборону

Заступник голови Сполученого Королівства при ООН Джеймс Каріукі заявив, що Британія надасть Україні ще 325 мільйонів фунтів на оборонні потреби.

Про це він заявив на засідання Ради Безпеки ООН, йдеться на урядовому порталі.

"Як сказав мій міністр оборони (Грант Шеппс — ред.) вчора в Києві, підтримка Великої Британії залишається непохитною, і ми надамо додаткові 325 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні захистити себе", — сказав Каріукі.

У своїй промові він вкотре закликав Росію вивести свої війська з української території, "припинити кровопролиття та закінчити цю безглузду війну". Чиновник також зазначив, що Україна витіснила значну частину Чорноморського флоту РФ з Криму та експортує найбільші обсяги зі своїх портів з початку війни.

Раніше британський міністр оборони Грант Шеппс повідомив про виділення додаткових 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на закупівлю понад 10 000 дронів для України: FPV-дрони, 1000 дронів для одностороннього нападу, а також спостережні та морські безпілотники.

7 березня президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО та далекобійних спроможностей Сил оборони України.