НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Британія надасть Україні 325 мільйонів фунтів на оборону
ВЕЛИКА БРИТАНІЯДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвіт

Британія надасть Україні 325 мільйонів фунтів на оборону

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Заступник голови Сполученого Королівства при ООН Джеймс Каріукі заявив, що Британія надасть Україні ще 325 мільйонів фунтів на оборонні потреби.

Про це він заявив на засідання Ради Безпеки ООН, йдеться на урядовому порталі.

"Як сказав мій міністр оборони (Грант Шеппс — ред.) вчора в Києві, підтримка Великої Британії залишається непохитною, і ми надамо додаткові 325 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні захистити себе", — сказав Каріукі.

У своїй промові він вкотре закликав Росію вивести свої війська з української території, "припинити кровопролиття та закінчити цю безглузду війну". Чиновник також зазначив, що Україна витіснила значну частину Чорноморського флоту РФ з Криму та експортує найбільші обсяги зі своїх портів з початку війни.

Раніше британський міністр оборони Грант Шеппс повідомив про виділення додаткових 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на закупівлю понад 10 000 дронів для України: FPV-дрони, 1000 дронів для одностороннього нападу, а також спостережні та морські безпілотники.

7 березня президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся із міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО та далекобійних спроможностей Сил оборони України.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Дізнайтесь більше
Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон
Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон
Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Міністр оборони Британії з Києва закликав світ підтримувати Україну й &quot;забезпечити перемогу свободи над тиранією&quot;
Міністр оборони Британії з Києва закликав світ підтримувати Україну й "забезпечити перемогу свободи над тиранією"
Панорама у Москві
Посольство США попередило про можливі теракти у Москві
На початок