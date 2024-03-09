НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду до кінця вересня
СШАПОЛІТИКАБюджетГРОШІПолітикаЕкономікаСвіт

Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду до кінця вересня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
США
Капітолій США у Вашингтоні освітлений ввечері, 9 лютого 2024 року. Фото: AP/J. Scott Applewhite

Сенат Конгресу США 8 березня схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до 30 вересня — кінця фінансового року 2024 року.

Про це пише американська газета The Hill.

Законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. На початку цього тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування. Такий розвиток може відбутися в найближчі години.

Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер 3 березня заявив, що демократи та республіканці в Конгресі США досягли домовленостей, які дозволять забезпечити виділення коштів на роботу федерального уряду до кінця фінансового року 2024, що розпочався 1 жовтня 2023 року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Шумера, згідно з домовленістю, бюджет уряду США на 2024 фінансовий рік становитиме близько 1,66 трильйона доларів.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Байден, США, шатдаун
Байден підписав закон про фінансування федеральних відомств до кінця вересня
Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів через гуманітарний коридор — Брінк
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні — CNN
Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня — ВПС США у Європі
Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня — ВПС США у Європі
На початок