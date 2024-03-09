Сенат США підтримав законопроєкт про фінансування уряду до кінця вересня

Сенат Конгресу США 8 березня схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до 30 вересня — кінця фінансового року 2024 року.

Про це пише американська газета The Hill.

Законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. На початку цього тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування. Такий розвиток може відбутися в найближчі години.

Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер 3 березня заявив, що демократи та республіканці в Конгресі США досягли домовленостей, які дозволять забезпечити виділення коштів на роботу федерального уряду до кінця фінансового року 2024, що розпочався 1 жовтня 2023 року.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Шумера, згідно з домовленістю, бюджет уряду США на 2024 фінансовий рік становитиме близько 1,66 трильйона доларів.