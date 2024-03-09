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У РФ заявили про відбиття масової атаки безпілотників у Таганрозі
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У РФ заявили про відбиття масової атаки безпілотників у Таганрозі

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міноборони РФ
Міністерство оборони Росії в Москві. Фото: Getty Images

У ніч проти 9 березня у Таганрозі Ростовській області РФ пролунали вибухи. Сили російської протиповітряної оборони відбили масовану масову атаку безпілотників.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він не уточнив, скільки саме дронів атакували регіон.

"Наші сили ППО в Таганрозі відбили масову атаку БПЛА. Наслідки на землі уточнюються", — написав Голубєв у своєму Telegram.

За попередніми даними, загиблих немає, отримав поранення співробітник МНС, який брав участь у виправленні наслідків на землі, згодом повідомив Голубєв.

Місцеві пабліки пишуть, що внаслідок атаки міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, де будують та ремонтують військові транспортні літаки різних типів.

Також вночі сили ППО збили український безпілотник над Курською областю. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. Згодом він додав, що уламки збитого дрона впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовані пацієнти реанімації.

Пізніше Міноборони РФ повідомило про перехоплення 47 українських дронів: 1 над Білгородською областю, 2 – над Курською, 3 – над Волгоградською та 41 – над Ростовською, повідомило Міноборони.

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