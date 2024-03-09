Отримав обмороження, брав полонених, втратив побратима. Як нацгвардієць з Харківщини обороняв позицію 11 днів без зміни

У грудні 2023 року нацгвардійця Дениса з побратимами відрядили обороняти посадку біля Бахмута проти удвічі більших сил росіян. У результати боєць провів на позиції втричі довше, ніж планувалося — його не могли змінити через сильні обстріли.

11 діб замість очікуваних двох-чотирьох провів на бойовому завданні боєць зі Зміївської громади на позивний "Хантер".

Історія нацгвардійця — у матеріалі.