Останні новини Харкова та Харківської області за 9 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Отримав обмороження, брав полонених, втратив побратима. Як нацгвардієць з Харківщини обороняв позицію 11 днів без зміни
У грудні 2023 року нацгвардійця Дениса з побратимами відрядили обороняти посадку біля Бахмута проти удвічі більших сил росіян. У результати боєць провів на позиції втричі довше, ніж планувалося — його не могли змінити через сильні обстріли.
11 діб замість очікуваних двох-чотирьох провів на бойовому завданні боєць зі Зміївської громади на позивний "Хантер".
Історія нацгвардійця — у матеріалі.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 9 березня
- Протягом 9 березня армія РФ завдала авіаударів у районі Граніву та Синьківки Харківської області;
- Артилерійських та мінометних обстрілів росіян за добу зазнали понад 10 населених пунктів регіону: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне;
- На Куп’янському напрямку — доба без російських штурмів.
На окружній дорозі в Харкові знайшли розтяжку у водостоці
Про це 9 березня повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Її зробили на основі ручної гранати Ф-1. Ми регулярно знаходимо такі "сюрпризи", вибухотехніки вже знешкодили гранату", — сказано в повідомленні.
Три російських гармати за добу знищили прикордонники на Харківському напрямку
Про це повідомила пресслужба бригади "Сталевий кордон".
"За добу дронами-камікадзе бійці знищили три гармати. Дві – 100мм протитанкові гармати "МТ-12 Рапіра" та одну – 152мм гармату-гаубицю "Д-20", — сказано в повідомленні.
Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ", — сказано в повідомленні.
Біля памʼятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета: фоторепортаж
Щонайменше 50 харківʼян зібралися біля памʼятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова 9 березня, щоб вшанувати роковини дня народження поета. Акцію завчасно узгодили з поліцією, але не афішували з міркувань безпеки.
До закритого від обстрілів памʼятника несли квіти, містяни співали гімн та читали вірші Шевченка, розмальовували його портрет, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.
Двоє харків'ян до смерті забили чоловіка битою та ломом через борг — прокуратур
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував їм гроші. Йому допомагав 42-річний знайомий.
"8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця. Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та дерев'яною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці", — сказано в повідомленні.
У Чугуєві тисяча людей залишаються без води внаслідок удару РФ 8 березня
Станом на 9 березня воду повернули 60% абонентів, сказав Суспільне Харків заступник начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв. Без води поки залишаються близько тисячі жителів.
"Були пошкоджені два водогони — 150 мм і 500 мм. Водогін на 150 мм повністю відновили, ним вже пустили воду. Що стосується труби діаметром 500 мм — нам надійшли необхідні запчастини з Києва, і зараз тривають роботи", — каже Ігор Шепелєв.
Загалом внаслідок аварії 2500 абонентів були без води. Скільки триватиме ремонт, Ігор Шепелєв відповісти не зміг.
У Чугуєві другий день ремонтують магістральний водовод після удару РФ
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Чугуїввода".
"З Києва отримали необхідні матеріали та обладнання. За оптимістичними прогнозами, повне відновлення водопостачання можливе не раніше другої половини 10 березня. Проте наразі вже близько 60 відсотків абонентів, що були без води, її отримали. Підключення інших наразі триває", — сказано в повідомленні.
На Харківщині та Сумщині залишається загроза російських диверсійних груп — ДПСУ
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"РФ намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують зайти на нашу територію. 7 березня був випадок вибиття такої ДРГ на Сумщині. Наші хлопці щойно виявили цю групу, відкрили по ній вогонь. Також була підтримка артилерійських підрозділів. РФ відступила", — сказав Андрій Демченко.
За його словами, також спостерігають, що російські війська намагаються використовувати розвідку на Харківщині.
Поки матимемо такого "сусіда", звісно, загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Щодня РФ з різного озброєння обстрілює території на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Щодня це близько сотні обстрілів.
РФ запустила 19 FPV-дронів по Вовчанську протягом 8 березня
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Двоє загиблих. Один з безпілотників поцілив в автомобіль, загинули чоловік та жінка. А коли на місце приїхав їхній син, росіяни вдарили й по ньому", — сказано в повідомленні.
Погода на 10 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг з дощем;
- Вітер вночі змінних напрямків, вдень вітер північний, 3-8 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.
Харківський Літмузей показав прижиттєве видання "Кобзаря"
Про це повідомила пресслужба музею.
За її даними, це видання 1860 року з колекції літературного музею.
Житель селища під Харковом кинув гранату під авто військової — прокуратура
25-річного жителя Малої Рогані на Харківщині затримали за підозрою в хуліганстві. За версією слідчих, він кинув осколкову гранату під автомобіль військової ввечері 7 березня.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Авто належить українській військовослужбовиці, яка теж є жителькою цього селища. Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй помститись, кинувши гранату під автомобіль. Транспорт пошкоджений", — сказано в повідомленні.
Підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Максимальне покарання — сім років позбавлення волі.
У Харкові пішохід загинув внаслідок аварії
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
За її даними, аварія сталася 8 березня близько 21:45 на проспекті Тракторобудівників.
"Автомобіль Mitsubishi Outlander під керуванням 45-річного водія скоїв наїзд на 38-річного пішохода. Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він помер в кареті швидкої", — йдеться в повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Розмінування на Харківщині
З 09:30 до 10:00 в межах Балаклії триватиме контрольоване розмінування.
З 11:00 до 12:30 сапери підірвуть вибухонебезпечні предмети за межами Нової Гусарівки.
З 11:30 до 12:00 триватиме розмінування за межами Вербівки Балаклійської громади.
Обов'язкова евакуація з громад Харківщини
Станом на 9 березня з Великобурлуцької та Вільхуватської громад Харківщини евакуювалися 27 дітей із родинами, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
Ситуація на Харківщині: дані обладміністрації
За інформацією начальника Харківської обладміністрації Олега Синєгубова:
- Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 18 населених пунктів області: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та інші;
- Об 11:20 у Вовчанську росіяни завдавали ударів по житловому сектору та освітнім закладам. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу;
- Під час повернення з ліквідації пожежі у Вовчанську пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з БПЛА. Особовий склад з шести рятувальників не зазнав поранень;
- О 13:30 у Вовчанську внаслідок удару з дронів пошкоджений службовий поліцейський автомобіль.
На Харківщині сталися дві побутові пожежі та понад 30 займань в екосистемах
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
- О 00:18 9 березня у Люботині на вул. Команіна горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Внаслідок пожежі 35-річний чоловік отримав отруєння чадним газом. Вогонь рятувальники ліквідували о 02:12. Причина виникнення загоряння з’ясовується;
- О 05:01 горіла кімната у двоповерховому житловому будинку у пров. Класичному у Шевченківському районі Харкова. Із задимленої зони рятувальники вивели 43-річного чоловіка, котрий отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причина пожежі встановлюється;
- Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогонь знищив близько 22 га сухої рослинності.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 9 березня
За даними Генштабу ЗСУ:
- Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове;
- У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку РФ тричі атакувала позиції українських захисників в районах Синьківки та Кислівки Харківської області, намагаючись покращити тактичне положення;
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Вовчанськ. РФ тривалий час обстрілювала місто з різних видів озброєння. Загинуло подружжя. Пошкоджений дитсадок, багатоквартирний будинок, шість приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі;
- Село Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та гараж;
- Село Хатнє Куп'янського району. Внаслідок авіаудару керованою авіабомбою утворилися вирви, пошкоджені будинки;
- Село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.
Погода на 9 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.