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У Газі створять ще одне місце для постачання допомоги палестинцям
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У Газі створять ще одне місце для постачання допомоги палестинцям

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У Газі створять ще одне місце для постачання допомоги палестинцям
Сполучені Штати Америки скидають гуманітарну допомогу для палестинців над містом Газа, 2 березня 2024 року. Фото: АР/Mohammed Hajjar

Морський порт на узбережжі Сектора Гази, який США мають намір створити, стане доповненням до єгипетського контрольно-пропускного пункту "Рафах" у доставці гуманітарної допомоги палестинцям.

Про це пише Al Jazeera.

За інформацією Пентагону, планування та реалізація тимчасового порту займе "кілька тижнів".

Процес може включати 1000 американських військових, але жоден не буде розміщений на місці, кажуть у Міноборони США. Вашингтон працює над деталями з країнами-партнерами на Близькому Сході.

Однак експерти розкритикували цей крок як спробу відвернути увагу від сотень тисяч голодуючих палестинців і послідовне блокування Ізраїлем допомоги довго обложеному анклаву.

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні. Нині військова операція ЦАХАЛу з ліквідації угрупування ХАМАС триває. Військові Ізраїлю вже подолали більшу частину анклаву та просуваються на південь до КПП "Рафах", який став місцем передачі гуманітарної допомоги для тих, хто залишився в Секторі Гази.

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