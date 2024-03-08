Майже рік мешканці будинку на Набережній річки Стрілка, 24 у Сумах вимушені під час повітряних тривог взувати гумові чоботи й тільки після цього спускатись у підвал, який вони використовують як бомбосховище. Причина цьому – грунтові води. Як можна вирішити цю ситуацію, розбирались кореспонденти Суспільного.

Ірина Кравченко живе у будинку № 24 по вулиці Набережна річки Стрілка понад 20 років. Розповіла – після початку повномасштабного вторгнення кожен день використовували підвал як бомбосховище: "Там було сухо, тепло ми там мали захист. І думали, що так буде завжди. Але з 2023 року, у квітні там почала набиратися вода. І вона почала набиратися дуже швидко, ми відреагували".

Фото: Суспільне Суми

Пенсіонерка Ніна Левенець проживає в цьому домі з 1978 року. Розповіла, що голова ОСББ писав лист зі скаргою на міську раду. Після цього воду з підвалу декілька разів викачували помпою, але вже за кілька днів вода поверталася: "Тут була комісія і зробили висновок, що тут по кісточки. Я потім сміялась, мабуть, жирафу по кісточки".

Пані Тетяна мешкає в домі чотири роки, має маленьку дитину. Говорить, тут живе декілька таких сімей, а у квартирах починає з'являтися пліснява і сирість. "Особливо це в ванній кімнаті, через те, що зараз ще опалення не дуже гарне, з'являється вже перший запах, у нас є такі кімнати підсобки, так там теж з'являється і сирість і пліснява", – розповіла жінка.

Фото: Суспільне Суми

Виконувачка обов'язків директора керуючої компанія “Коменерго-Суми” Олена Рябченко розповіла, організація виконує роботи з технічного обслуговування інженерних мереж цього будинку. А саме усувають аварійні ситуації, готують будинок до опалювального сезону.

"Ми починаючи з кінця лютого, а це було 27, 28 лютого і 1 березня викачували із підвалу воду. Відкачали ми, а 27, 28 ця вода знову з'явилася. Відкачали ми 28, то 29 ми ще дивилися, вона з'явилася і 29 зранку, а 1 зовсім там з'явилася. І ми знову відкачали. Ну знаєте, це перекачування води не дає жодного результату".

Олена Рябченко говорить, що всі мережі за які несе відповідальність організація не пошкоджені і працюють в штатному режимі: "Але вода поступає зі стін, із підлоги. Це треба просто бачити, як вона там поступає, після того, як ми її відкачали ".

У Сумах є кілька районів, які підтоплюють грунтові води, розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко: "Проблема у нас наявна і вона серйозна. Вона пов'язана з підвищенням рівня підводних грунтових вод. У нас дві робочі групи, одна під керівництвом Поліщука і Жиленка, які напрацьовують різні стратегії".

Фото: Суспільне Суми

Наразі є план, додав Олексій Дрозденко, аби усунути затоплення будинку на Набережній річки Стрілка: "Експерти говорять, що потрібно рухатись від річки Псел, з того місця, де вона впадає і робити там чистку з відповідним заглибленням по всьому напрямку. Як це зробити? Ми повинні обов'язково пройти ОВД. Дослідження впливу на навколишнє середовище. Це робить компанія в місті Київ, ми готуємо туди запит, скільки в них буде часу, грошей ми передбачимо".

Фото: Суспільне Суми

Якщо не відкрити річку Стрілку, яка нині протікає під землею, то цю проблему ніяк не вирішити, вважає колишній доцент кафедри екології Сумського державного університету Сергій Шевченко: "Треба відкрити річку, відновити водотоки, тобто створити умови, які ми порушили. В такому випадку, роблять обвідні канали, укладають керамічні труби".

Еколог розповів, що на ситуацію нині впливають багаточисленні будівництва, які ведуться на березі схованої річки Стрілки:

"Вони, будують, і будують, і будують. А чим більше будують, тим складніше буде все це розрулювать. Все ж таки потім все знесуть і ми розкриємо річку і таким чином різко поліпшиться екологічна ситуація в місті".

Олексій Дрозденко додав, що поки київська компанія робитиме дослідження про вплив на навколишнє середовище, воду будуть відкачувати потужною помпою, яку планують закупити за пару місяців.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram