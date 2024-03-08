Майже рік мешканці будинку на Набережній річки Стрілка, 24 у Сумах вимушені під час повітряних тривог взувати гумові чоботи й тільки після цього спускатись у підвал, який вони використовують як бомбосховище. Причина цьому – грунтові води. Як можна вирішити цю ситуацію, розбирались кореспонденти Суспільного.
Ірина Кравченко живе у будинку № 24 по вулиці Набережна річки Стрілка понад 20 років. Розповіла – після початку повномасштабного вторгнення кожен день використовували підвал як бомбосховище: "Там було сухо, тепло ми там мали захист. І думали, що так буде завжди. Але з 2023 року, у квітні там почала набиратися вода. І вона почала набиратися дуже швидко, ми відреагували".
Пенсіонерка Ніна Левенець проживає в цьому домі з 1978 року. Розповіла, що голова ОСББ писав лист зі скаргою на міську раду. Після цього воду з підвалу декілька разів викачували помпою, але вже за кілька днів вода поверталася: "Тут була комісія і зробили висновок, що тут по кісточки. Я потім сміялась, мабуть, жирафу по кісточки".
Пані Тетяна мешкає в домі чотири роки, має маленьку дитину. Говорить, тут живе декілька таких сімей, а у квартирах починає з'являтися пліснява і сирість. "Особливо це в ванній кімнаті, через те, що зараз ще опалення не дуже гарне, з'являється вже перший запах, у нас є такі кімнати підсобки, так там теж з'являється і сирість і пліснява", – розповіла жінка.
Виконувачка обов'язків директора керуючої компанія “Коменерго-Суми” Олена Рябченко розповіла, організація виконує роботи з технічного обслуговування інженерних мереж цього будинку. А саме усувають аварійні ситуації, готують будинок до опалювального сезону.
"Ми починаючи з кінця лютого, а це було 27, 28 лютого і 1 березня викачували із підвалу воду. Відкачали ми, а 27, 28 ця вода знову з'явилася. Відкачали ми 28, то 29 ми ще дивилися, вона з'явилася і 29 зранку, а 1 зовсім там з'явилася. І ми знову відкачали. Ну знаєте, це перекачування води не дає жодного результату".
Олена Рябченко говорить, що всі мережі за які несе відповідальність організація не пошкоджені і працюють в штатному режимі: "Але вода поступає зі стін, із підлоги. Це треба просто бачити, як вона там поступає, після того, як ми її відкачали ".
У Сумах є кілька районів, які підтоплюють грунтові води, розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко: "Проблема у нас наявна і вона серйозна. Вона пов'язана з підвищенням рівня підводних грунтових вод. У нас дві робочі групи, одна під керівництвом Поліщука і Жиленка, які напрацьовують різні стратегії".
Наразі є план, додав Олексій Дрозденко, аби усунути затоплення будинку на Набережній річки Стрілка: "Експерти говорять, що потрібно рухатись від річки Псел, з того місця, де вона впадає і робити там чистку з відповідним заглибленням по всьому напрямку. Як це зробити? Ми повинні обов'язково пройти ОВД. Дослідження впливу на навколишнє середовище. Це робить компанія в місті Київ, ми готуємо туди запит, скільки в них буде часу, грошей ми передбачимо".
Якщо не відкрити річку Стрілку, яка нині протікає під землею, то цю проблему ніяк не вирішити, вважає колишній доцент кафедри екології Сумського державного університету Сергій Шевченко: "Треба відкрити річку, відновити водотоки, тобто створити умови, які ми порушили. В такому випадку, роблять обвідні канали, укладають керамічні труби".
Еколог розповів, що на ситуацію нині впливають багаточисленні будівництва, які ведуться на березі схованої річки Стрілки:
"Вони, будують, і будують, і будують. А чим більше будують, тим складніше буде все це розрулювать. Все ж таки потім все знесуть і ми розкриємо річку і таким чином різко поліпшиться екологічна ситуація в місті".
Олексій Дрозденко додав, що поки київська компанія робитиме дослідження про вплив на навколишнє середовище, воду будуть відкачувати потужною помпою, яку планують закупити за пару місяців.
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