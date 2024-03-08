60 вибитих вікон, пошкоджений фасад та кабінети, а також 10 автівок “швидкої”, що також потребують ремонту — такі наслідки російського удару 7 березня, що стався неподалік Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Російська ракета влучила за кількадесят метрів від місця, звідки автівки швидкої допомоги виїжджають на виклики. За словами директора закладу Сергія Бутенка, вибиті вікна встигли закрити OSB-плитами: "У нас пошкоджена фактично весь фасад будівлі, вибиті всі вікна разом з рамами, понад 60 вікон в цілому в центрі вибито".

Фото: Суспільне Суми

В корпусі, який пошкодила ударна хвиля, розташовувалася адміністрація та бухгалтерія Центру, підсобні приміщення, а також – диспетчерська.

Фото Оксани Скрипченко

Завідувачка станції меддопомоги Оксана Скрипченко в момент удару була на зміні. Працівників закладу одразу розмістили в інших кабінетах, тож виїжджати до хворих не припиняли. Самі ж лікарі “швидкої” були готові надавати допомогу травмованим на місці – попри стрес.

"Фельдшер з нашого кабінету переодяглася, взяла рукавички – і побігла допомагати. А ми справлялися зі своєю роботою, бо все одно надходили до нас кардіограми", – розповіла лікарка Валентина Сотіна.

"Ми бачили, куди воно прилетіло, то бригади наші, фельдшери, лікарі повискакували. Тільки успіли одягти рукавички, турнікети з собою в карманах, бинти в карманах, серветки в карманах. Ми уже надавали допомогу, у нас біля нашого фонтанчика стоять такі лавки, посідали туди постраждалі, яких виводили, і ми надавали допомогу", – розказала Завідувачка станції меддопомоги Оксана Скрипченко.

Фото Оксани Скрипченко

На лавочці біля будівлі про події 7 березня нагадують скривавлені пов’язки та бинти. Серед самих лікарів ніхто не травмувався, розповів Сергій Бутенко, але поранені могли й бути, якби не випадок, що стався за кілька хвилин до вибуху:

"До нас прилетів лелека і от він з самого ранку ходив по даху приміщення. Він почав ходити, стукати, перевіряти, почав ламати гілочки. Ніби планував вити гніздо. Ну і хлопцям, які в нас на ремонтній зоні працюють, я кажу: "Хлопці, можливо якесь пристосування зробіть, поставте на дах, може він у нас тут оселиться?". І хлопці зробили такий йому каркас. І саме вийшли з ремонтної зони, куди хвиля найбільша і найсильніша була і допомагали з цим гніздом. Фактично, якби вони були там — це 100% би вони постраждали".

Фото Оксани Скрипченко

Приміщення закладу капітально відремонтували у 2016 році. Кошти на це, за словами Сергія Бутенка, виділили з обласного бюджету: "Було виділено 32 млн грн, це були колосальні на той момент кошти. Тут було стягнуте приміщення, четвертий поверх добудов".ний і проведений був ремонт гаража, благоустрій".

Фото: Суспільне Суми

Відновлювати доведеться не лише фасад та приміщення, а й машини "швидкої" – внаслідок вибуху пошкодились 10 автівок, говорить Оксана Скрипченко.

Фото: Суспільне Суми

Суму збитків, що завдав російський удар, поки не підраховували, каже Сергій Бутенко – зараз в Центрі екстреної допомоги продовжують документувати пошкоджене майно.

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