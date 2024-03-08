НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
МЕДИЦИНАРегіони

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

60 вибитих вікон, пошкоджений фасад та кабінети, а також 10 автівок “швидкої”, що також потребують ремонту — такі наслідки російського удару 7 березня, що стався неподалік Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Російська ракета влучила за кількадесят метрів від місця, звідки автівки швидкої допомоги виїжджають на виклики. За словами директора закладу Сергія Бутенка, вибиті вікна встигли закрити OSB-плитами: "У нас пошкоджена фактично весь фасад будівлі, вибиті всі вікна разом з рамами, понад 60 вікон в цілому в центрі вибито".

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото: Суспільне Суми

В корпусі, який пошкодила ударна хвиля, розташовувалася адміністрація та бухгалтерія Центру, підсобні приміщення, а також – диспетчерська.

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото Оксани Скрипченко

Завідувачка станції меддопомоги Оксана Скрипченко в момент удару була на зміні. Працівників закладу одразу розмістили в інших кабінетах, тож виїжджати до хворих не припиняли. Самі ж лікарі “швидкої” були готові надавати допомогу травмованим на місці – попри стрес.

"Фельдшер з нашого кабінету переодяглася, взяла рукавички – і побігла допомагати. А ми справлялися зі своєю роботою, бо все одно надходили до нас кардіограми", – розповіла лікарка Валентина Сотіна.

"Ми бачили, куди воно прилетіло, то бригади наші, фельдшери, лікарі повискакували. Тільки успіли одягти рукавички, турнікети з собою в карманах, бинти в карманах, серветки в карманах. Ми уже надавали допомогу, у нас біля нашого фонтанчика стоять такі лавки, посідали туди постраждалі, яких виводили, і ми надавали допомогу", – розказала Завідувачка станції меддопомоги Оксана Скрипченко.

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото Оксани Скрипченко

На лавочці біля будівлі про події 7 березня нагадують скривавлені пов’язки та бинти. Серед самих лікарів ніхто не травмувався, розповів Сергій Бутенко, але поранені могли й бути, якби не випадок, що стався за кілька хвилин до вибуху:

"До нас прилетів лелека і от він з самого ранку ходив по даху приміщення. Він почав ходити, стукати, перевіряти, почав ламати гілочки. Ніби планував вити гніздо. Ну і хлопцям, які в нас на ремонтній зоні працюють, я кажу: "Хлопці, можливо якесь пристосування зробіть, поставте на дах, може він у нас тут оселиться?". І хлопці зробили такий йому каркас. І саме вийшли з ремонтної зони, куди хвиля найбільша і найсильніша була і допомагали з цим гніздом. Фактично, якби вони були там — це 100% би вони постраждали".
В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото Оксани Скрипченко

Приміщення закладу капітально відремонтували у 2016 році. Кошти на це, за словами Сергія Бутенка, виділили з обласного бюджету: "Було виділено 32 млн грн, це були колосальні на той момент кошти. Тут було стягнуте приміщення, четвертий поверх добудов".ний і проведений був ремонт гаража, благоустрій".

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото: Суспільне Суми

Відновлювати доведеться не лише фасад та приміщення, а й машини "швидкої" – внаслідок вибуху пошкодились 10 автівок, говорить Оксана Скрипченко.

В якому стані перебуває Сумський центр екстреної медичної допомоги після ракетної атаки
Фото: Суспільне Суми

Суму збитків, що завдав російський удар, поки не підраховували, каже Сергій Бутенко – зараз в Центрі екстреної допомоги продовжують документувати пошкоджене майно.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Чорний гумор рятує світ&quot;: як реабілітологиня зі Львова показує свою роботу в Tik-Tok
"Чорний гумор рятує світ": як реабілітологиня зі Львова показує свою роботу в Tik-Tok
Безкоштовна доставка ліків у громади: як жителі Миколаївщини можуть долучитися до проєкту
Безкоштовна доставка ліків у громади: як жителі Миколаївщини можуть долучитися до проєкту
Новонароджені у Полтаві: скільки пологів прийняли від 1 до 8 березня 2024
У Полтаві за тиждень народилася майже 80 дітей
Станіслав Бумбу, лікар, Херсон, дитяча лікарня
Поранений внаслідок авіаудару по Херсону хлопчик — у стабільному стані — лікар
На початок