Qırımda oquv yılı bitmeden evel işğalcilerniñ Rusiye SQde hızmetke dair daa çoq teşviqat etmege başladılar.

Milliy qarşılıq merkezi bu aqqında haber berdi.

"Arbiy komissarlıqta teşviqatçılar, oquv yurtlarına keteler ve "göñülli" askerlerni alıp, olarnı cebege yollamaq içün müddetli hızmet yerine añlaşma imzalamağa teklif eteler", — dep bildirildi.

Bundan ğayrı, qayd etildi ki, kezintiler vaqtında ve gençlikni teşviqat kontsertlerinen kütlevit tedbirlerge davet eterek studentlerni teşviq eteler.

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