Протягом 7 та 8 березня у Центрі урології лікарні св. Пантелеймона виконали вісім операцій у жінок з приводу нетримання сечі. Таким чином команда сумських урологів провела майстер-клас для колег з інших міст України: Харкова, Кривого Рогу та Хмельницького. Як пройшли операції та як себе почувають пацієнти — у матеріалі Суспільного.
Кілька годин тому Олену Гавриленко прооперували з приводу нетримання сечі. До центру урології Клінічної лікарні Святого Пантелеймона жінка приїхала з міста Гадяч, щоб розв'язувати давню проблему і поліпшити якість життя.
Близько 30% всього обсягу операцій в сумському центрі урології стосуються саме цієї специфіки, — розповів його завідувач Юрій Кудрявцев. За словами лікаря, близько 40% жінок після 40 років, особливо ті, що мали пологи, страждають тою чи іншою мірою на нетримання сечі.
У ході операції, розповів Юрій Кудрявцев, через невеликий розріз під уретру імплантується спеціальна петля, яка здійснює компресію уретри і дозволяє утримувати сечу.
Лікарка-урологиня Іванна Дубровська приїхала до Сум з Кривого Рогу. Розповідає: в її місті поки не проводять подібні операції. Набутий досвід з приводу TVT-операцій лікарка планує передати своїм колегам.
На жаль, деякі пацієнтки думають, що ми зробили пластику – і на цьому зупиняємось. Зі свого досвіду, коли я зустрівся з такими проблемами, я дізнався, що рецидив може бути кілька місяців. Я дізнався про цей тип операції. Я вдячний Юрію Михайловичу, я звернувся до нього – і ми приїхали сюди.
Подібні операції, за словами Юрія Кудрявцева, тривають до 30 хвилин, пацієнтки перебувають в стаціонарі добу. У сумському центрі урології за рік виконують понад 100 таких втручань.
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