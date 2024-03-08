Протягом 7 та 8 березня у Центрі урології лікарні св. Пантелеймона виконали вісім операцій у жінок з приводу нетримання сечі. Таким чином команда сумських урологів провела майстер-клас для колег з інших міст України: Харкова, Кривого Рогу та Хмельницького. Як пройшли операції та як себе почувають пацієнти — у матеріалі Суспільного.

Кілька годин тому Олену Гавриленко прооперували з приводу нетримання сечі. До центру урології Клінічної лікарні Святого Пантелеймона жінка приїхала з міста Гадяч, щоб розв'язувати давню проблему і поліпшити якість життя.

Фото: Суспільне Суми Буже приємно, нічого не боляче, наче випила бокал шампанського. Приємний персонал, все чудово. Я думаю, що це дуже важливо, я так розумію, багато жінок мають цю проблему. Олена Гавриленко

Фото: Юрій Кудрявцев

Близько 30% всього обсягу операцій в сумському центрі урології стосуються саме цієї специфіки, — розповів його завідувач Юрій Кудрявцев. За словами лікаря, близько 40% жінок після 40 років, особливо ті, що мали пологи, страждають тою чи іншою мірою на нетримання сечі.

Фото: Суспільне Суми Ми сьогодні зробили майстер-клас, ініційований самими лікарями. Стресове нетримання сечі (при напрузі) лікується виконанням невеличкої малоінвазивної операції, яка досить проста, у нашому відділенні всі лікарі володіють цією операцією. Юрій Кудрявцев

У ході операції, розповів Юрій Кудрявцев, через невеликий розріз під уретру імплантується спеціальна петля, яка здійснює компресію уретри і дозволяє утримувати сечу.

Фото: Юрій Кудрявцев

Лікарка-урологиня Іванна Дубровська приїхала до Сум з Кривого Рогу. Розповідає: в її місті поки не проводять подібні операції. Набутий досвід з приводу TVT-операцій лікарка планує передати своїм колегам.

Фото: Суспільне Суми Я вже маю жінок, які хочуть отримати оперативне лікування, але в мене немає змоги їм в цьому допомогти, тому будемо вчитися і працювати для мене це був прекрасний досвід, я б хотіла ще приїжджати в Суми на навчання і взагалі – досить гарне місто. Івання Дубровська

Фото: Суспільне Суми

Фото: Суспільне Суми В Харкові цією проблемою займаються, але Харків – це велике місто. Маючи змогу приїхати до Юрія Михайловича, я з задоволенням нагодою цією скористався. Важливо, що ми отримали знання про можливі ускладнення і способи їх корекції. Володимир Якубовський, уролог (м.Харків)

Касем Шеяр, гінекогог-хірург (м. Хмельницький). Фото: Суспільне Суми

На жаль, деякі пацієнтки думають, що ми зробили пластику – і на цьому зупиняємось. Зі свого досвіду, коли я зустрівся з такими проблемами, я дізнався, що рецидив може бути кілька місяців. Я дізнався про цей тип операції. Я вдячний Юрію Михайловичу, я звернувся до нього – і ми приїхали сюди.

Подібні операції, за словами Юрія Кудрявцева, тривають до 30 хвилин, пацієнтки перебувають в стаціонарі добу. У сумському центрі урології за рік виконують понад 100 таких втручань.

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