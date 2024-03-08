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Винищувач F-35А офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю
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Винищувач F-35А офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю

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Винищувач F-35А офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю
Винищувач F-35. Фото: AP

Новий американський винищувач F-35A Joint Strike Fighter офіційно сертифікований для того, щоб нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Breaking Defense із посиланням на речника офісу спільної програми F-35 (JPO) Расса Гомера.

Уточнюється, що йдеться про носіння термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Офіційно деякі F-35A тепер зможуть нести B61-12. зробивши стелс-винищувач "подвійним" літаком, який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.

Гомер також зазначив, що сертифікацію було досягнуто 12 жовтня, за кілька місяців до обіцянки союзникам по НАТО завершити процес до січня 2024 року.

"F-35A є першим літаком 5-го покоління, здатним використовувати ядерну зброю, і першою новою платформою (винищувачем або бомбардувальником), яка досягла такого статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 стала кульмінацією 10+ років інтенсивних зусиль у рамках ядерного підприємства, яке складається з 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін", — додав речник.

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